Aflată pe râul Coca, cascada „San Rafael” reprezintă unul dintre cele mai importante obiective turistice din Ecuador. Potrivit NASA, această cascadă atrăgea zeci de mii de turişti în fiecare an, unde apa cădea de la o înălţime de peste 45 de metri într-un „crater”. Recent, cascada a dispărut, fiind înlocuită de trei pârâuri, motiv pentru care vizitele turiştilor au fost suspendate, iar obiectivul nu mai apare nici pe website-ul oficial de turism al ţării, anunță sursa citată.

Thanks to a sinkhole, Ecuador’s tallest waterfall at San Rafael has just disappeared…… pic.twitter.com/EMG0ptOSGn

