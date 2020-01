Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba a decis să ofere asistență psihologică gratuită de Blue Monday. ”Persoanele care se confruntă cu stări prelungite de tristeţe, izolare, singurătate, probleme personale sau profesionale care par fără rezolvare, sau persoane care pur şi simplu doresc să discute cu un specialist în sănătate mintală, sunt invitate să ia parte la această iniţiativă care se va derula pe parcursul zilei de 20.01.2020”, au transmis reprezentanții DGASPC Alba. Întâlnirea cu persoanele deprimate va avea loc la sediul instituției (Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 68) în intervalul orar 8 – 16.

Și clujenii se implică în această zi, și după. Daisler Print House, Asociația Daisler și partenerii lor anunță lansarea celei de-a treia ediții a campaniei #BlueMondayRomania, care aduce în prim plan depresia. Pornită în 2018, inițiativa permite celor care se simt singuri, triști sau deprimați în această perioadă să discute cu psihologi în cadrul unor ședințe oferite gratuit în perioada 20 – 24 ianuarie. Pentru a se înscrie, doritorii trebuie să completeze un formular.

“Anul trecut am realizat un video scurt despre nevoia de a ne uita în jur, la cei de lângă noi și de-a-i asculta. Video-ul postat pe pagina Daisler Print House a avut peste 150 de distribuiri și câteva zeci de mii de vizualizări. În urma lui câteva zeci de persoane din toată țara ne-au scris că își doresc să discute cu un psiholog despre diversele probleme cu care se confruntă. Așa că în acest an am reușit să convingem mai mulți psihologi care în săptămâna 20-24 ianuarie și-au donat din orele de cabinet și sperăm să atingem un număr cât mai mare de persoane care să afle că astfel pot să discute cu un profesionist despre problemele prin care trec. Absolut gratuit”, a transmis Andi Daiszler, managerul de marketing al Daisler Print House. Un număr de 15 psihologi din Cluj-Napoca și București au aderat la campanie anul acesta.

Cum a luat naștere Blue Monday

Totul a pornit din Marea Britanie. Psihologul Cliff Arnall este cel care a conceput, în urmă cu 15 ani, o formulă matematică prin care se pot calcula cele mai grele zile ale anului. El a luat în calcul mai multe aspecte: schimbarea vremii, scăderea temperaturilor, lipsa luminii naturale (solare), epuizarea sărbătorilor de iarnă, niveluri motivaționale scăzute legate de eșecuri anterioare, datoriile acumulate în urma sărbătorilor de la sfârşitul anului, punerea în aplicare a unor rezoluţii restrictive luate pe 1 ianuarie pentru anul în curs (dietă, renunțarea la fumat etc.), dar și faptul că foarte multe persoane urăsc, pur și simplu, ziua de luni, în general.

Se pare că în a treia zi de luni din orice nou an, oamenii sunt cu moralul la pământ. Sunt destul de triști că au trecut vacanța de iarnă și sărbătorile, că trebuie să meargă la serviciu și așa mai departe. Așa a luat naștere Blue Monday. Numele i-a fost dat de către Sky Travel Shop, o agenţie de turism care promova avantajele călătoriilor programate în luna ianuarie, în cadrul unei campanii de publicitate. Cercetările efectuate de-a lungul anilor au demonstrat că a treia zi de luni din an corespunde unui vârf de absenteism la locul de muncă, și că există o anumită creştere a numărului cererilor de divorţ depuse în instanţă.

Psihologul a declarat pentru The Telegraph că se bucură că această zi a luat o așa amploare, deoarece oamenii vorbesc mai mult despre depresie și despre ceea ce li se întâmplă.

Un român din 10 este depresiv

Cele mai recente statistici arată că unul din 10 români este depresiv. Vorbim de aproximativ 2.000.000 de români care suferă diverse forme de depresie. La nivel mondial se înregistrează peste 350 de milioane de suferinzi, arată Organizația Mondială a Sănătății. Aproximativ 7% din populația Uniunii Europene a raportat că suferă de depresie cronică, în cadrul unui sondaj realizat în 2018 de Eurostat. Cel mai prost la acest capitol stau cetățenii din Irlanda, cu un procent de 12% din populație.

În numai trei ani, depresia va fi a doua cauză de dizabilitate, imediat după afecţiunile cardiovasculare, mai arată datele OMS. Depresia a fost numită de unii specialiști ca fiind una din maladiile secolului XXI. Cel mai adesea, factorii care duc la declanșarea depresiei, arată aceștia, sunt, în primul rând, îngrijorări legate de instabilitatea financiară, cele legate de viața de familie, stresul la locul de muncă sau la școală ( în cazul pacienților adolescenți).

Psihologii din România atrag atenția că această boală este tot mai prezentă în viețile tinerilor. Un prim factor declanșator a fost reprezentat de valul plecării părinților la muncă în străinătate, la muncă, ceea ce a dus, automat, la creșterea numărului divorțurilor, iar acest lucru i-a afectat în mod suplimentar pe copii.

Pe lângă aceste aspecte, explozia tehnologică, faptul că tinerii petrec enorm de mult timp în spațiul virtual (cel mai recent studiu realizat de organizația Salvați Copiii, arată că elevii stau 6 ore pe zi pe internet, în afara cursurilor), situație suprapusă pe reducerea drastică a timpului petrecut de copii în interacțiune directă cu părinții, lipsa de mișcare și de activități antrenante și sănătoase, sunt de asemenea factori declanșatoari ai depresiei.

Deşi sunt frecvent întâlnite, tulburările depresive sunt dificil de recunoscut, diagnosticat şi tratat. Cei apropiaţi şi medicul de familie au un rol foarte important. Obligatoriu, pacientul trebuie trimis la un psiholog și, la recomandarea acestuia, dacă se impune, la psihiatru.

Nu în ultimul rând, merită amintit că în 2020, potrivit aceluiași calcul inventat de psihologul Cliff Arnall, cea mai fericită zi corespunde datei de 19 iunie, a treia vineri din luna respectivă.

Te-ar putea interesa și: