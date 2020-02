Într-o atmosferă degajată, ușor surprinzătoare pentru telespectatori, Rifai și Ciolacu au valsat printre subiectele fierbinți, ocolind cu dibăcie întrebările și răspunsurile care ardeau.

Câteva replici au trădat relația „specială” dintre Denis Rifai și Marcel Ciolacu. La un moment dat, președintele interimar al PSD a spus: „Avem şi acum 233 voturi. Dacă este nevoie, există această majoritate. Domnul preşedinte s-a antepronunţat. Am înţeles. Doreşte să prelungească criza. Este responsabilitatea domniei sale. De acum să nu mai vină că PSD a făcut, a dus. Am încălcat vreun regulament? Am încălcat vreo Constituţie?”.

Imediat a venit și replica gazdei emisiunii. Denise Rifai i-a răspuns lui Marcel Ciolacu: „Acuma, dacă mă invitaţi la un vals, tango, accept. Dar plimbare din asta, aşa, nu accept. Mă plimbaţi acum. Revenim! Am crezut că mă invitaţi la un tango! Eu eram pregătită! Toată sunt pregătită!”.

Spre finalul emisiunii, când Denise Rifai a vrut să spună ceva despre primarul Capitalei, Gabriela Firea („Doamna primar, în bugetul de anul acesta…”), Marcel Ciolacu a întrerupt-o elegant: „Vă rog eu frumos, nu îmi cereţi să asist pasiv când vorbiţi un coleg de rău… nu vreţi să închidem cu Orban?”.

Ultimul cuvând l-a avut tot Denise Rifai, care i-a răspuns liderului PSD: „Păi, aţi venit la mine ca să închid cum vreau eu! Tango nu a fost, vals nu a fost, lăsaţi-mă să închid emisiunea. Doamna… cum o cheamă…. Firea! Sunt bună, nu sunt rea! Deci, doamna primar, banii care avea să îi colecteze din taxa cu oxigenul, dar la care a renunţat în urma consultării pe Facebook cu electoratul, au bugetat-o în buget. Primar bun de tot! Vă aştept după alegeri, după ce vă aşezaţi şeful cel mare să-mi spuneţi planurile pentru partid!”.

Te-ar putea interesa și: