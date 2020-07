Este vorba despre actorul Alexandru Arşinel, care a crezut în ea în momentul în care a dat o probă de angajare Teatrul de Revistă Constantin Tănase.

Mirela Vaida a dezvăluit acest aspect în iunie 2019, odată cu aniversarea actorului Alexandru Arșinel, despre care a declarat că „îi datorează totul”.

„Sunt oameni pe care îi întâlnești în viață exact când nu te aștepți! Oameni-intersecții, care îți schimbă calea, cursul, viitorul…

În 2005 m-am prezentat la concursul de angajare de la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, iar Alexandru Arșinel m-a angajat imediat, după ce am cântat New York, New York și, mai ales, Trandafir de la Moldova!

Așa am dat Dreptul pe muzică și avocatura pe artă! Așa am descoperit cine sunt și ce vreau cu adevărat! Nu aveam nici notorietate, nici emisiuni TV, nici nume…

Nu aveam nimic! Arșinel a crezut în mine, m-a susținut, m-a încurajat și m-a înțeles, când am avut cea mai mare nevoie!

Dacă astăzi sunt cât de cât cineva, lui îi datorez în mare parte! Vă mulțumesc, Maestre, pentru zecile de turnee și sutele de spectacole împreună…

Vă mulţumesc pentru miile de aplauze de care ne-am bucurat la un loc, pentru faptul că, de multe ori, mi-ați șters lacrimile și m-ați sfătuit ca pe propriul copil!

Vă mulțumesc, încă o dată, că din cei 80 de ani pe care îi împliniți azi, ultimii 15 i-ați împărțit, artistic și sufletește, și cu mine! La mulți ani!”, scria vedeta anul trecut.

Alexandru Arşinel împlinise la 4 iunie 2019 80 de ani. Actorul a absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică I.L. Caragiale în anul 1962.

La acea vreme, o mare actriţă, Irina Răchiţeanu Şirianu, i-a deschis calea spre actorie.

Anterior, Arşinel încercase să intre la Facultatea de Construcţii de la Iaşi, dar fără succes.

După acel eşec, activat ca figurant la Teatrul Naţional din Iaşi timp de un an. Actriţa l-a văzut la un examen pentru cursurile de pregătire şi l-a luat la clasa ei.

„Mi-a deschis drumul spre această carieră şi-i port o recunoştinţă veşnică”, a spus Alexandru Arşinel, ajutat decisiv în carieră la rândul său.

sursa: a1.ro