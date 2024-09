Monden Cum a ajuns Gabriel Dorobanțu să aibă succes în muzică: Nu pot să înțeleg, e de neînțeles







Gabriel Dorobanțu a povestit cum a ajuns să cânte melodiile „Hai vino iar în gara noastră mică”, „Niciodată” și „Să nu vii iar să mă cauți”. El a spus că aceste piese au succes după atâta vreme și că nu s-a așteptat nicio secundă ca oamenii să le aprecieze așa mult.

Gabriel Dorobanțu nu se aștepta să aibă succes

„Ele au fost niște cântece făcute din suflet și cu mult talent de Dumitru Lupu. „Gara Mică” și „Să nu vii iar să mă cauți” și încă alte multe cântece pe care mi le-a scris. Versurile actorului Florin Pretorian, care scria la vremea aia versuri și se împăca foarte bine cu Dumitru Lupu, el reușea să facă niște versuri surprinzătoare prin adresarea sinceră, directă, prin cuvintele bine alese, căutau să exprime o stare de moment a lumii de atunci și a prins foarte bine. Pe mine mă preocupă altceva… După atâta vreme, eu cânt Gara Mică, de exemplu, și succesul este și mai mare decât la început. Nu pot să înțeleg, e de neînțeles. Eu abia acum înțeleg cât de mare este acest cântec și nu numai ăsta”, a spus artistul.

Dumnezeu l-a ajutat

Artistul a spus că există un Dumnezeu în toate și că el așa lucrurile așa cum vrea. Dorobanțu a considerat mereu că cele trei cântece sunt bune, dar nu se aștepta să ajungă la inimile publicului și să nu fie uitate nici în ziua de azi.

„La început, când am cântat cântecele… le-am cântat pentru că îmi doream să cânt și că trebuiau înregistrate și mai era încă un cântec în palmares sau pe disc. Intuiam că vor fi niște cântece, că le alegeam după gustul meu, însă nu credeam că vor avea un asemenea impact. Însă vezi, există un Dumnezeu în toate. Probabil că și întâlnirea mea cu astfel de compozitori a fost binevenită și faptul că de multe ori am avut neobrăzarea să refuz, dar am avut și păreri de rău…”, a afirmat Gabriel Dorobanțu, la podcastul ALTCEVA.

Gabriel Dorobanțu a învățat multe de la Marina Voica

Marele artist a spus că a învățat foarte multe lucruri de la Marina Voica. Cântărețul a povestit că aceasta era foarte atentă la el chiar dacă nu era cunoscut. Marina Voica i-a dat și un sfat foarte important lui Gabriel Dorobanțu.

„Am învățat foarte multe de la Marina Voica, de exemplu, am învățat să ascult. Marina Voica, deși cu o carieră uriașă în spate… stătea culise și se uita la mine, eu fiind un neica nimeni, era foarte curioasă să vadă ce fac eu, cum fac eu succes. Cântam la barul de noapte și am cântat și un cântec grecesc și a venit la mine și mi-a spus… «Să știi că ți se potrivește foarte bine să mai încerci, pentru că, știi, la un moment dat trebuie să facem și altceva, să nu se plictisească lumea”, a spus artistul.