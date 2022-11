Sursa: Arhiva EVZ

Culmea Justiției: Bădălău nu a primit mită, ci a dat!

Știți bancurile din seria „Culmea Dreptății, Culmea Prostiei, Culmea Lăcomiei, Culmea Vitezei etc, etc. Aseară, târziu, am descoperit Culmea Justiției.