Iubitul Biancăi Drăgușanu își terorizează fosta soție. Claudia Pătrășcanu nu are liniște nici după divorț

Pentru Claudia Pătrășcanu situația între ea și Gabi Bădălau nu s-a încheiat, deși, potrivit legii, nu mai au nimic de împărțit, fiind divorțați în mod oficial, iar instanța a decis, recent, ca cei doi băieți să rămână la domiciliul mamei, în Constanța, artista face acuzații grave la adresa iubitului Biancăi Drăgușanu.

Aceasta susține că Bădălău a pus oameni pe urmele ei, fiind urmărită zilnic de două mașini, potrivit celor mărturisite de artistă.

„Era de așteptat din punctul meu de vedere ca cei mici să rămână lângă mine, era normal. Cu timpul mi-am dat seama că orice ar fi încercat să mi se facă, copiii clar trebuiau să rămână lângă mine. Ne-am bucurat foarte mult, ne vedem în continuare de treburile noastre, de viață. Dar deși, din păcate, divorțul s-a terminat, custodia s-a înțeles unde, tot mai sunt situații neplăcute și nu se trece peste, nu știu de ce. Nu cred că se va ajunge la un numitor comun. Având în vedere că am divorțat, sunt urmărită încontinuu. Încontinuu sunt urmărită, din timpul procesului am fost urmărită, dar am zis că urmărește să vadă ce fac, cum fac, n-am înțeles nici acum. Da, ies cu două mașini după mine zilnic de câteva luni bune…”, a declarat Claudia Pătrășcanu pentru reporterii Spynews.

Gabi Bădălau, vacanțe cu Bianca și venituri de 2000 RON

Claudia a mai precizat că fostul soț plătește o pensie alimentară a câte 300 de lei pentru fiecare copil și este profund dezamăgită de adeverința pe care Gabi Bădălău a depus-o în instanță atunci când s-a stabilit oficial pensia alimentară. Iubitul Biancăi Drăgușanu, cel care merge în vacanțe de lux, a prezentat o adeverință de venit de 2000 de RON pentru a fi scutit de plata pensiei alimentare.

„N-am să stau niciodată, că asta e munca mea, cât a fost pandemia am muncit de acasă, pentru că datorită mie au educația asta și fac extrașcolare, meditații, sporturi, așa că el ar trebui să tacă că până la urma urmei e normal să muncesc. Că doi copii nu se cresc cu 300 de lei cât dă el unui copil, că a depus la instanță o adeverință de venit de 2000 de RON, păi un părinte care iubește copii și care nu mai poate după ei…

În primul rând nici nu trebuia să existe această instanță de la început. Nu mai pot să trăiesc așa, de când s-a terminat divorțul el tot continuă, urmăriri ca în filme, ce mai vrea să vadă. Nu înțeleg ce mai vrea, de ce nu vine să ducă copiii la fotbal, Nicolas l-a rugat de 6 ori, de ce nu vine să se implice, pentru că nu-l interesează, pe el îl interesează să facă rău”, a mai afirmat fosta soție a lui Bădălau.