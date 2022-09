Exclusiv. Claudia Pătrășcanu, victorie în instanța împotriva lui Gabi Bădălău. Artista își execută silit soțul!

Artista a susținut că nu a primit niciodată vreun salariu de la firma lui Bădălău, unde era angajată cu carte de muncă, așa că și-a căutat dreptatea în instanță. „Am câștigat litigiul de muncă. (…) Am fost angajată destul, ca să fiu dată afară și ca să mi se poată lua copiii. Pe acest principiu s-a mers: hai s-o dăm afară din casă, hai s-o dăm afară și de la muncă, căci poate putem așa să luăm copiii. Hai să cerem un test psihiatric că poate o scoatem nebună și îi iau copiii, hai să facem toate startegiile din lume că poate, poate ….”a spus Claudia Pătrășcanu în trecut, la o emisiune televizată, despre acest proces.

Instanța a decis legat de acest proces, că Bădălău jr. trebuie să-i dea Claudiei salariul pe anii 2017-2019, din perioada în care aceasta era angajată legal la firma SC General Bulding Internațional SRL din Bolintin Vale, ce îi aparținea bărbatului. Suma totală pe care Claudia Pătrășcanu trebuie să o primească este de 42.738 de lei, adică aproape 10.000 euro.

Cei doi se află în process de divorț de mai bine de trei ani. Ultima data s-au văzut în instanță săptămâna trecută când Gabi Bădălău a refuzat să-I acorde divorțul Claudiei spunând că nu poate accepta condițiile puse de ea, legat de vina lui exclusive și modul în care s-ar împărți custodia copiilor, așa că urmează să se vadă din nou în octombrie la un nou termen de judecată.