Declarație publică de dragoste a Biancăi Drăgușanu pentru Gabi Bădălău. Ce a putut să-I transmită vedeta iubitului ei

“Dragostea înseamnă să găsesști pe cineva care are grijă de tine, mai bine decât ai tu!”, a transmis Bianca Drăgușanu pe pagina de socializare. Relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău pare să fie din ce în ce mai serioasă. Dacă în urmă cu ceva vreme cei doi se tot despărțeau și împăcau, se pare că acum nu mai aceste probleme.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, vacanță de lux

În luna octombrie, cei doi îndrăgostiți au fost într-o vacanță, în Bangkok, acolo unde, fostul soț al Claudiei Pătrășcanu și-a sărbătorit ziua de naștere în capitala Thailandei, alături de iubita lui. „Hotelul la care noi am stat, nu este un hotel accesibil. Era discrepanța foarte mare între lux și opulență și modul lor de viață, dar ceva foarte frumos. Eu am mâncat în fiecare zi pe street food, aproape în fieacre zi. Am stat șase zile, iar din șase zile, vreo două am mâncat la restaurantele celebre din incinta hotelurilor superbe. În rest, am mâncat în fiecare zi mâncare super fresh, fructe de mare și pește luat direct din acvariu, pus pe grătar și gătit în fața noastră, ceva superb, delicioasă, condimentele cele mai bune. Foarte accesibile, și taxiurile foarte ieftine, în jur de 5-10 lei dolari taxiul, iar mâncarea, chiar am mâncat mult de tot în vacanța asta, mâncarea nu a depășit 70 de euro, dar la modul două persoane, și cam tot ce vezi cu ochii.”, a spus Bianca Drăgușanu la un post de televiziune. Vedeta formează un cuplu cu Gabi Bădălău de aproape 2 ani de zile iar lucrurile par să fie din ce în ce mai serioase în relația lor.