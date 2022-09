Cum se înțelege fiica Biancăi Drăgușanu cu Gabi Bădălau. Afaceristul a fost prezent la petrecerea Sofiei

Sofia a împlinit recent 6 ani, iar cu această ocazie Bianca Drăgușanu i-a organizat o petrecere aniversară exact așa cum micuța a visat. De la evenimentul organizat la Snagov nu a lipsit nici Gabi Bădălău.

În plus, se pare că cei doi îndrăgostiți sunt din ce în ce mai serioși, atât de mult încât vedeta TV s-a afișat pe rețelele de socializare cu omul de afaceri, lucru pe care l-au făcut destul de rar de când sunt împreună.

După ce au sărbătorit-o pe Sofia, câteva zile mai târziu, Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu au plecat într-o vacanță exotică în doi, în capitala Thailandei, Bangkok, însă se pare că urmează tot „regula” veche, în care aleg să publice poze separat pe rețelele de socializare, ca și când nu s-ar afla împreună în locația respectivă.

Cum se înțelege fiica Biancăi Drăgușanu cu Gabi Bădălău

Se pare că Bianca Drăgușanu este din ce în ce mai deschisă în ceea ce privește povestea de dragoste cu Gabi Bădălău, așa că recent a vorbit despre relația pe care partenerul ei o are cu Sofia, fetița ei. Fosta asistentă TV a explicat că cei doi se înțeleg foarte bine și au momente în care vorbesc la telefon chiar și atunci când nu sunt împreună.

„Gabi a fost prezent (la petrecere). Atâta timp cât avem o relație, este normal. Sofia se înțelege foarte bine cu el. Ieri însă, Sofia a ignorat pe toată lumea, pe adulți i-a ignorat, ea era cu copiii, cu toboganele, cu bomboanele, cu magicienii, cu dulciurile, restul nu o interesa. Sofia și Gabi se înțeleg bine, vorbesc des la telefon. Fiica meu este un copil bun și cu o gândire corectă”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Spynews.ro.

Victor Slav a organizat o petrecere separată pentru Sofia

În acest weekend, Sofia a fost sărbătorită cu 60 de invitați, petrecerea a avut loc pe malul lacului Snagov. Victor Slav nu s-a prezentat la eveniment, dar a organizat o petrecere de ziua fiicei sale a doua zi.

Gabi Bădălău, în schimb, nu a lipsit de la eveniment, fiind imortalizat în câteva fotografii publicate de Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare. Omul de afaceri are doi copii din căsnicia cu Claudia Pătrășcanu și este deja obișnuit cu rolul de tată.

„Și el (Victor Slav n.r.) a organizat o petrecere pentru ea astăzi și probabil că ieri a fost ocupat cu organizarea petrecerii. A fost invitat, doar că știu că mama lui are probleme de sănătate…. Nu vreau să justific faptul că nu a fost prezent ieri. Vorbim, suntem bine, totul este în regulă, nu s-a întâmplat nimic anormal. Anul trecut am fost la Paris, eu cu fiica mea, sora mea și nepotul meu, am dat o petrecere mare acolo, am fost la Disneyland, apoi a mai avut o petrecere organizată de mama mea, acasă, apoi a luat-o Victor și am dat o altă petrecere. Are o zi de naștere fabuloasă, trei zile și trei nopți”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru sursa citată.