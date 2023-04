Culiță Sterp, părăsit de logodnică. Daniela Iliescu și-a lăsat jumătatea și a plecat de acasă

Daniela Iliescu a plecat pentru câteva zile în Austria, spunând că oamenii mai trebuie să petreacă timp și singuri, fără să depindă de prezența cuiva. Mai mult, ea e de părere că fiecare om trebuie să-și urmeze cursul vieții, motiv pentru care nu își poate refuza o călătorie dacă logodnicul ei nu poate părăsi țara.

De ce a ales iubita lui Culiță Sterp să călătorească singură

Iubita lui Culiță Sterp spune că e conștientă că pentru mulți e ciudată ideea ca ea să călătorească singură, însă e important să se bucure de timpul petrecut doar cu ea.

„Știu că de cele mai multe ori sunt de neînțeles pentru cei mai mulți dintre voi. Mai ales pentru persoanele care nu mă cunosc. Știu că e ciudat că eu călătoresc singură, însă nu mai e nevoie să repet de ce nu pot călători cu Culiță.

Consider că fiecare om trebuie să își urmeze cursul vieții lui. Și dacă eu am o problemă, dacă am ceva ce ține de business sau îmi place să călătoresc, nu trebuie să o faci mereu împreună cu cineva. Chiar vă încurajez să petreceți cât mai mult timp împreună cu voi.

Când cineva pleacă pentru o perioadă din viața voastră, să învățați să vă bucurați de timpul petrecut cu voi. Atunci înseamnă că ați câștigat, că fericirea ta nu mai depinde de nimeni. Să te poți bucura de lucrurile din viață singur, să poți să mergi la o cafea, să faci shopping, orice. Eu puteam acum să iau pe cineva cu mine, dar nu am luat. Am preferat să fiu eu cu gândurile mele”, a spus Daniela Iliescu, logodnica lui Culiță Sterp.

Cântărețul nu poate părăsi România

Deși la sfârșitul lunii ianuarie judecătorii au acceptat solicitarea artistului de a-l lăsa să părăsească țara, la câteva zile după, procurorii au contestat această decizie și au câștigat în instanță.

Prin urmare, Tribunalul Cluj a respins cererea interpretului Culiță Sterp de a-și putea părăsi țara pentru a susține un concert în Spania. Decizia a fost luată după ce artistul a fost acuzat de producerea unui accident rutier sub influența drogurilor și alcoolului, potrivit kfetele.ro.