Un Guvern PNL-PSD?

„Rareș Bogdan s-a făcut purtătorul de cuvânt al unora din PNL și eu bănuiesc că a avut și asentimentul lui Iohannis. Principala nemulțumire a fost – le-ați dat ăstora de la USR, cadou, patru ministere năpraznice, ceea ce este inacceptabil. Dacă acest grup va câștiga bătălia, și eu cred că o va câștiga, nemulțumirea lor rămâne că cei de la USR-PLUS au primit niște ministere pe care nu ar fi trebuit să le aibă. Și mă aștept să le ia. Mă aștept la o ruptură. Și mă mai aștept la un Guvern PNL-PSD, fapt care ar explica și cumințenia PSD-iștilor, care ar cunoaște scenariul. De ce să ne agităm să facem opoziție că în 2-3 luni facem Guvern”, a declarat Mirel Curea.

Lovitura lui Rareș Bogdan îl vizează de fapt pe Florian Coldea

„Ipoteza este plauzibilă. Vreau să reamintesc tuturor că Emil Boc a fost prim ministrul unui Guvern PDL-PSD în 2009. Rareș Bogdan are un dușman. Pe numele său, Florian Coldea. Rareș Bogdan, de fapt când îl tamponează pe Orban, tamponează colaborarea subterană a lui Orban cu Coldea și când vorbește de acele ministere oferite USR-PLUS el de fapt sugerează că ele sunt date acelor rezerviști din Jurul lui Florian Coldea. Aste este de fapt marele necaz despre care se discută în spatele ușilor închise la PNL.

Rareș nu a avut cum să nominalizeze numele lui Coldea din varii motive. Și pentru faptul că Eduard Helvig fostul său coleg de facultate și prieten este șef la SRI. Vă spun eu, Rareș Bogdan l-a vizat de fapt pe Florian Coldea care a luat un avânt extraordinar și și-a pus oameni în Guvern pe care să-i direcționeze. Si nu vorbesc doar de cei din USR-PLUS. Se bănuiește că are și din PNL”, a afirmat Cozmin Gușă.

Cine este păpușarul

Jurnalistul Dan Andronic l-a întrebat peCozmin Gușă dacă nu cumva în spatele lui Florian Coldea se mai află și altcineva. „„Eu îl cunosc destul de bine , aș putea spune (pe Coldea – n. red.), nu e genul de om care să facă strategiile astea complicate pe care mi le spui tu”, a adăugat Dan Andronic.

Răspunsul lui Gușă a fost fără echivoc: „Eu cred că le execută!”.

„Dacă le execută înseamnă că are pe unul mai deștept și mai mare și mai tare în spatele lui. Înțeleg că nu e vorba de Klaus Iohannis, nu pentru că n-ar fi deștept, ci pentru că este exclus prin context, Traian Băsescu nu mai e, Barna e subordonat, Cioloș e subordonat, deci ar trebui să fie ori o entitate instituțională – ceea ce nu e cazul, sau un personaj…”, a mai spus Dan Andronic.

„Eu mă gândesc la Vulpe, la Ardeleanu, generalul Ardeleanu (fostul șef al UM 0215, serviciul secret al MAI – n. red.), are și creierul și combinația…”, a intervenit Mirel Curea.

„Dar de ce n-o face singur, de ce are nevoie de Coldea, că îl cunosc și eu, e un om cu abilități… Păi nu-l are pe Cioloș?”, a întrebat Dan Andronic.

Răspunsul lui Mirel Curea a venit prompt: „Îl are pe Cioloș direct, dar nu are USR-ul, USR-ul îl are Coldea”.

„Probabil că există entități care manevrează, știm bine rolul americanilor la început, când se consolida Statul Paralel…”, conchis Cozmin Gușă la Contrapunct EVZ.