Culisele celui mai mare scandal de dopaj din fotbalul românesc. Cum a scăpat basma curată atacantul Adrian Neaga

Fostul jucător de fotbal Adrian Bogoi (foto), jucător la FC Argeș, a povestit ce s-a întâmplat înainte de meciul cu Rapid București, din 2001. La finalul jocului, Adrian Neaga și Cristian Buturugă, portarul de rezervă au fost descoperiți dopați. Cazul de dopaj a fost mușamalizat de LPF, iar Adrian Neaga a ajuns, prin transfer la Steaua, imediat după aceea.

Pe 9 iunie 2001, la Pitești s-a jucat meciul FC Argeș – Rapid în penultima etapă a sezonului de Liga 1. Miza era foarte ridicată deoarece câștigătorul mergea în cupele europene. Jocul a fost câștigat de Rapid cu 2 – 0, iar la final doi jucători ai gazdelore, atacantul Adrian Neaga și portarul de rezervă Cristian Buturugă au fost desemnați să dea probe pentru testul antidoping. Rezultatele au indicat că cei doi fotbaliști au luat metonolon, o substanță interzisă folosită în special de halterofili pentru mărirea masei musculare.

Cazul s-a oprit aici. La scurt timp, Neaga a fost transferat la Steaua pentru 800.000 de dolari, iar Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal a invocate un paragraf învechit de regulament și a decis că cei doi fotbaliști nu sunt vinovați de dopaj. Comitetul Olimpic Român însă Liga a menținut decizia. Neaga și Buturugă au scăpat, dar FC Argeș a primit o amendă de 200 de milioane de lei. Medicii echipei au primit avertismtne, iar asistentul medical Nicolae Piștalu a luat o suspendare de doi ani. El a fost desemnat țap ispășitor în acest caz.

Ce s-a întâmplat înainte de meciul cu Rapid

La 21 de ani distanță de controversatul episod, Adrian Bogoi a povestit ce s-a întâmplat la acel moment. Bogoi a declarat că toți fotbaliștii lui FC Argeș au făcut perfuzii înaintea acelei partide decisive. El a precizat că era o practică destul de obișnuită prin cluburile din Liga 1.

„La Pitești am făcut perfuzii, dar se făceau și la Steaua, așa am înțeles. Dar am făcut pentru o perioadă scurtă. Țin minte că am avut un meci important, nu mai spun acum despre ce meci e vorba. Veneam după o serie de 15 jocuri în care bătusem tot și nu mai știu cine a venit cu propunerea să facem perfuzii. «Bă, hai să fie mai bine! Avem și meciul ăsta important, hai să ne faceți perfuzii!». Am pierdut meciul până la urmă. Am fost penibili. În loc să ne ajute, a fost exact reversul”, a spus jucătorul.

Fostul jucător a spus că perfuziile – al căror conținut nu îl cunoaște – nu i-a ajutat pe jucătorii Argeșului, Aceștia au jucat foarte prost, dat fiind că substanțele nu și-au făcut efectul.

Adrian Neaga nu-și mai aduce aminte de perfuzii

În meciul respectiv, după săptămâna de perfuzii, pentru FC Argeș au mai jucat, printre alții, Sorin Colceag (viitor antrenor la Dinamo), Nicolae Dică (actualul antrenor de la FCSB) și Bogdan Mara (în prezent, manager general al campioanei CFR Cluj). Doar Neaga și Buturugă au fost desemnați să meargă la testul antidoping, în timp ce de la Rapid au fost trași la sorți Iulian Crivac și Cosmin Bar. Adrian Neaga spune că nu-și mai aduce aminte ce s-a întâmplat, dacă a făcut perfuzii așa cum își amintește fostul său coechiper. În schimb, recunoaște că lua pilule.

„Nu-mi mai aduc aminte dacă am făcut perfuzii, dar pastile luam. Eram copii. Eu am scăpat atunci datorită lui Buturugă. El era al patrulea portar din lot, venise pe bancă la meciul ăsta printr-o întâmplare. Dacă aș fi fost doar eu prins cu substanța aia, sigur mă suspendau”, a precizat Adrian Neaga.

Singurul pedepsit, după incident a fost asistentul medical Nicolae Piștalu. Acesta lucrase înainte pentru lotul național de volei masculine, între 1979 și 1982. În acea perioadă, România a obținut cea mai importantă performanță din istorie, medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova, în 1980. După suspendarea de la FC Argeș, asistentul a plecat din România și s-a stabilit în Italia.

Fostul antrenor al lui FC Argeș din acea perioadă, Marian Bondrea, spune că asistentul a plecat în Italia la un an după suspendarea primită în cazul Neaga-Buturugă. El spune că nu mai știe nimic despre acesta, de aproape opt ani, după cum relatează gsp.ro.

Oficialii fotbalului au recunoscut decizia subiectivă

După decizia din 2001, Alexandru Boc, președintele Comisiei de Disciplină a recunoscut că a luat o decizie subiectivă și că l-a salvat pe Adrian Neaga de suspendare.

„E adevărat, am fost puțin sentimentaliști. Dacă-l suspendam pe Neaga, acest băiat talentat de 20 de ani, atunci îl terminam, îl urcam pe garduri. Dar asta nu înseamnă că la următorul caz vom proceda la fel. Vom fi mult mai drastici”, spunea Alexandru Boc.

Ulterior, după mulți ani de la acest episod, Gigi Becali, patronul Stelei și al FCSB confirma că Neaga ar fi fost suspendat dacă nu ar fi acceptat să joace la echipa sa.

„Lumea trebuie să ştie că Neaga ar fi fost sigur suspendat în vara lui 2001, atunci când a fost prins dopat, dacă nu ar fi venit la Steaua. Dar nu spun mai multe”. a spus Gigi Becali.