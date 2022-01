Cui pe cui se scoate! Alergii la alimente? Nici nu te gândeai că poți scăpa așa de ele

Un studiu recent al specialiștilor alergologi arată că putem scăpa de unele alergii cu ajutorul alimentului care cauzează această problemă. În cazul arahidelor, obișnuirea treptată și precoce cu arahidele la copiii alergi ajută sistemul imunitar să depășească problema care ar putea avea implicații grave asupra sănătății.

„Găsirea unor opţiuni de tratament sigure şi eficiente este crucială pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii acestor copii, dintre care mulţi rămân alergici toată viaţa”, a declarat unul dintre cercetătorii implicaţi în acest studiu, doctor Wesley Burks, de la Universitatea din Carolina de Nord.

Un studiu realizat de americani și publicat în jurnalul The Lancet ne arată modul în care poate acționa tratamentul de obișnuire. Pentru a realiza acest studiu au fost implicați copii de la 0 la 3 ani. Acestora li s-a oferit treptat arahide într-o perioadă de doi ani și jumătate. La finalul studiului s-a constatat că la unul din cinci copii a apărut o remisiune a alergiei.

După șase luni de la finalizarea studiului, copiii puteam mânca până la 16 alune. În plus, pentru aproape trei sferturi dintre copii, tratamentul a condus la desensibilizare, stadiul premergător remisiunii.

„Copiii care au intrat în remisiune se aflau cel mai adesea în grupul cel mai tânăr, cele mai bune rezultate fiind observate în cazul celor care aveau mai puţin de un an la începutul studiului.

Acest lucru sugerează că intervenția precoce poate oferi o şansă mai bună de remisiune. Cu toate acestea, în studiul nostru a existat doar un număr mic de copii cu vârsta sub un an, aşa că acest aspect necesită investigaţii suplimentare”, a comentat doctor Stacie Jones de la Universitatea de Medicină din Arkansas, implicată în cercetare şi citată în The Lancet.

Cum poți scăpa de alergia la arahide

Au mai fost efectuate astfel de studii și anterior, însă studiul realizat de americani se remarcă prin perioada lungă de supraveghere.

Potrivit studiului, alergia la arahide afectează 2% dintre copiii din țările occidentale. Aceștia trebuie să evite consumul, iar în cazul unei expuneri, trebuie să aibă la îndemână adrenalină auto-injectabilă pentru a combate șocul alergic potențial fatal.

„Dincolo de asta, nu există tratament, iar evitarea expunerii accidentale este, prin urmare, deosebit de împovărătoare pentru copii şi părinţi”, a spus Wesley Burks, citat la rândul său în The Lancet, subliniind riscurile de la şcoală sau din spaţiile publice.

Studiul a implicat 146 de copii cu vârste de la 0 la 3 ani, alergici la arahide. 96 au primit acest tratament – au înghiţit o doză zilnică de proteină de arahide pudră, care a fost mărită treptat de la 0,1 la 2.000 mg, sau echivalentul a şase alune de pământ. Ceilalţi 50 au primit un placebo (din ovăz), pentru evaluarea eficacităţii tratamentului.