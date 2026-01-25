International

Cuba intensifică pregătirea militară. Președintele conduce manevrele, în contextul tensiunilor cu SUA

Cuba intensifică pregătirea militară. Președintele conduce manevrele, în contextul tensiunilor cu SUA
Din cuprinsul articolului

Președintele cubanez Miguel Díaz‑Canel a condus sâmbătă o serie de exerciții militare, însoțit de înalți oficiali militari, într-o zi dedicată activităților de apărare a țării, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite, potrivit EFE.

„Acestea capătă o importanță semnificativă în acest moment, având în vedere ofensiva hegemonică desfășurată de guvernul Statelor Unite”, a declarat Díaz‑Canel, referindu-se la atacul Washingtonului asupra Venezuelei din 3 ianuarie, care a dus la înlăturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro.

Pregătiri militare în Cuba. Exercițiile includ manevre de ambuscadă, antrenamente pentru amplasarea de mine

La Havana, liderul cubanez a participat la un exercițiu demonstrativ tactic al unei unități de tancuri, apoi la antrenamente de tragere și alte exerciții de luptă cu studenți. De asemenea, Díaz‑Canel a vizitat o unitate de apărare aeriană, potrivit Biroului de Presă al președinției.

Tanc. Sursa foto: Dreamstime

„Acest nivel de pregătire pe care îl dezvoltați în acest moment este foarte important pentru noi, pentru că trebuie să fim cu adevărat pregătiți”, a subliniat președintele, care deține și funcția de președinte al Consiliului Național de Apărare (CDN).

Aceasta a fost a treia sâmbătă consecutivă dedicată activităților de apărare națională după operațiunea militară americană din Venezuela. Exercițiile includ manevre de ambuscadă, antrenamente pentru amplasarea de mine, protecție civilă și cursuri combinate în domenii precum medicina militară, apărarea împotriva armelor de distrugere în masă și altele.

Tensiuni între Havana și SUA

Săptămâna trecută, Consiliul Național de Apărare a aprobat „planurile și măsurile” pentru a inaugura o „stare de război”, deși presa de stat nu a oferit detalii suplimentare.

La două săptămâni după atacurile americane asupra Venezuelei, guvernul de la Havana și-a intensificat confruntarea verbală cu Washingtonul. Díaz‑Canel a declarat recent că „nu există nicio predare sau capitulare posibilă” în fața unui potențial atac american.

