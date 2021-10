CTP a luat o decizie șocantă! A spus-o în direct, la Digi 24. Nici familia lui n-o știa

CTP vrea să treacă la Islam

Amintim că decizia liderului religios a venit în contextul în care cultele religioase sunt exceptate de la obligația prezentării certificatului verde. Totuși, Muftiatul Cultului Musulman a precizat că accesul în moschei va fi permis doar persoanelor vaccinate, care au trecut prin boală sau au un test negativ.

Această decizie l-a impresionat vizibil pe jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Chiar la finalul emisiunii moderate de jurnalistul Claudiu Pândaru, CTP a surprins telespectatorii și chiar cunoscuții sau familia cu anunțul său.

Reacția lui CTP este suprinzătoare mai ales în contextul în care a declarat adesea că este ateu. Mai departe redăm una dintre declarațiile celebre ale jurnalistului în acest sens:

„Eu sunt ateu în felul în care este Stephen Hawking. El spune: «În sistemul actual al Universului pe care eu mi-l imaginez, ipoteza Dumnezeu nu e necesară». Atenţie, Stephen Hawking spune: «În sistemul actual al Universului pe care eu îl gândesc, ipoteza Dumnezeu nu este necesară.» El nu spune că Dumnezeu nu există.”

A fi ateu diferit și cititul Bibliei

Menționă că această observație a fost lansată de Cristian Tudor Popescu în urmă cu doar câțiva ani. Totuși, în 2020, cu ocazia Paștelui, acesta spunea într-o emisiune că va citi din Biblie în seara Învierii:

„Universul observabil, cel pe care îl ştim este de 93 de miliarde de ani lumină. Ştiţi ce înseamnă asta? Vă daţi seama de imensitatea Universului având în vedere că lumina face 8 minute de la Pământ până la Soare? Vă daţi seama cât de mici suntem? Încă ceva.

Toată materia pe care o vedem, planete, stele, tot ce vedem, tot ceea ce este materie observabilă în acest Univers este doar 6% din total. Restul de 94% sunt găuri negre, materie neagră, e neant. Neant. Vă daţi seama cât de insignifianţi suntem în acest Univers uriaş.

De asta spun că noi nu existăm. Practic, în tot acest Univers noi nu existăm. Da, eu cred în Dumnezeu. Şi cred că Dumnezeu este tot acest Univers. Şi nu are nimic uman

Ce a făcut CTP de Paște?

Voi citi Biblia, care este un text de o valoare inestimabilă. Voi citi Noul Testament şi voi citi din cartea lui Iov, care este una de referinţă. Acolo am văzut cea mai completă definiţie a lui Dumnezeu. Şi nu este uşor să îl defineşti.

Întrebaţi-i pe credincioşi cine sau ce este Dumnezeu. Dacă întrebaţi ce s-ar putea să se înfurie şi atunci întrebaţi cine este. Vă vor răspunde prin atribute. «Atotputernic, mare, etcetera». Ştiţi ce scrie în Cartea lui Iov, «Dumnezeu este cel care îmbătrâneşte munţii fără ca ei să ştie». Extraordinar!″

Vineri seara, jurnalistul a demonstrat că la un an și 6 luni de la declarațiile amintite anterior, se simte atras de religia musulmană. „Sunt tentat să trec la musulmani.

Spun asta pentru că recent, muftiul Muurat Iusuf a impus obligativitatea prezentării Certificatului verde pentru accesul în moschei. Și spre deosebire de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, el s-a și vaccinat împotriva Covid-19.

Și el, spre deosebire de Preafericitul Daniel, a spus că vaccinul este de la Dumnezeu″, a declarat CTP în cadrul emisiunii ”Cap limpede”, de la Digi 24.

Cum a fost atras CTP de musulmani

„Conform reglementărilor legale în vigoare (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1090/2021), vă informăm că accesul în incinta Muftiatului Cultului Musulman din România este permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Vă mulțumim pentru înțelegere”, se arată în comunicatul de presă remis de Muftiatul Cultului Musulman.

Totodată, la 18 octombrie 2021, liderii religioși ai musulmanilor din România lansau un apel pentru vaccinarea împotriva Covid-19: „În contextul sanitar actual, este foarte important pentru fiecare dintre noi să avem grijă de noi și de cei din jur, să ne protejăm sănătatea și să facem același lucru și cu cei dragi.

Anul acesta, virusul SARS-CoV-2, care ne-a bulversat pe noi toți de mai bine de un an și jumătate, în urma mutațiilor suferite, este mai contagios decât în urmă cu un an, dar anul acesta, față de acum un an, avem cea mai rentabilă armă de a lupta împotriva lui: vaccinul!

După ce a primit primele două doze de vaccin la începutul acestui an, șeful Cultului Musulman din România, muftiul Muurat Iusuf, merge astăzi pentru a primi a treia doză (booster), îndemnându-i totodată pe toți membrii comunității să apeleze cu încredere la vaccin, pentru a-și asigura o rezistență mai mare la virus.”