Ieri, Sectia pentru procurori a CSM a „albit” mai mulți procurori extrem de controversați.

„Este vorba in primul rand despre gasca de paraditori de la DNA Ploiesti, in frunte cu fostul lor sef, Lucian Onea, trimiși în judecată disciplinară de către Inspecția Judiciară pentru săvârsirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor: „întârzierea repetată în efectuarea lucrărilor, din motive imputabile”.

Dosarul disciplinar îi vizează și pe procurorii Mioara Laura Bucica si Giluela Deaconu (colege cu Onea la Parchetul de pe langa Judecătoria Câmpina), Elena Cerasela Raileanu (PJ Moreni) si Alfred Savu (Parchetul Tribunalului Prahova)”, anunță luju.ro.

Mai jos, redăm minuta hotărârii din dosarul nr. 20/P/2019 (Alexandra Lăncrănjan)

„Admite exceptia nulitatii absolute a rezolutiei de exercitare a actiunii disciplinare nr.4064 / B / 27.11.2019 date in lucrarea nr.19-3594 din data de 03.12.2019.

Constata nulitatea actiunii disciplinare formulate de Inspectia Judiciara impotriva paratilor Iordache Cosmin Alexandru (procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Structura centrala), Diaconu Antonia (procuror in cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul teritorial Pitesti), Lancranjan Carmen Alexandra (procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Structura centrala), pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art. 99 lit. a) din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Popescu Cristian Ovidiu (procuror in cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal), pentru savarsirea abaterii disciplinare prevazute de art. 99 lit. j) teza a II-a din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare, la Completul de 5 Judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Pronuntata in sedinta publica astazi, 8 iulie 2020”.

CSM nu a respins acțiunea disciplinară pe fond, ci pe procedură, potrivit sursei citate. Acuzații au susținut că inspectorii judiciari sunt incompatibili întrucât de-a lungul carierei au lucrat la parchetele în care au activat și ei, pârâții.

Inspecția Judiciară poate face recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Controversatul Lucian Onea (DNA Ploiești) se poate întoarce în magistratură. Decizie lCCJ

Fostul şef al DNA Ploieşti, controversatul Lucian Onea, a fost „spălat” de Instanța Supremă care i-a retras controlul judiciar în dosarul în care era trimis în judecată.

Având în vedere faptul că procurorul este doar suspendat din activitate, el poate cere CSM să se reîntoarcă în magistratură.

Până acum, pentru Lucian Onea, instanța prelungise de trei ori controlului judiciar, imediat după trimiterea dosarului în judecată de SIIJ.

Onea, alături de un alt procuror controversat de la DNA Ploiești, Mircea Negulescu zis Portocală trebuiau să-i plătească lui Ghiță peste 200.000 de euro

Cei doi foști procurori la Direcția Națională Anticorupție sunt acuzați de fapte de represiune nedreaptă, respectiv prefabricarea unor probe în dosarul de anchetă al lui Sebastian Ghiță.

Sebastian Ghiță, fost deputat PSD, parte civilă, a cerut un milion de lei foștilor magistrați DNA Onea – fost procuror șef la DNA Ploiești, respectiv Negulescu, fost procuror la DNA Ploiești.

Acuzații grave au venit și din partea fostului preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP) Ana Maria Pătru, care a declarat că: „Acest individ (n.r. Lucian Onea) era obsedat de mine ca persoană, dar mai avea o obsesie: își dorea foarte mult să distrugă vieți, să aresteze oameni, dar nu pe oricine, ci șefi de instituții, judecători, oameni politici. Avea impresia că o să ajungă procuror șef în locul doamnei Kovesi. Onea mă urmărea cu șase luni înainte, neoficial. Oficial, am avut mandat de doar trei zile. A dezvoltat o obsesie personală față de mine.” Întrebată dacă a fost hărțuită sexual, răspunsul a fost „da”.

Sursa: luju.ro.