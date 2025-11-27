CSAT a analizat preluarea E.ON de către MVM. Rezultatul, transmis oficial către CEISD

Administrația Prezidențială a confirmat că membrii Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) au analizat tranzacția prin care grupul energetic ungar MVM intenționează să preia pachetele majoritare ale companiilor E.ON Energie România S.A. și E.ON Asist Complet S.A. Decizia a fost adoptată în termenul legal de 90 de zile și comunicată imediat Comisiei pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), potrivit mediafax.ro.

Imediat după ședința CSAT de marți, în presă au apărut informații că avizul ar fi fost negativ, în linie cu poziția CEISD.

CEISD a notificat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pe 20 august, după încheierea procedurii de cercetare detaliată. Comisia a transmis că propune neavizarea operațiunii prin care MVM, prin vehiculul investițional Sonnet România Holding S.A., vrea să achiziționeze 68,18% din capitalul social al E.ON Energie România S.A. și 97,92% din E.ON Asist Complet S.A.

Administrația Prezidențială a precizat că avizul CSAT în astfel de cazuri este unul „conform”, asta însemnând că decizia finală a Consiliului Concurenței sau a Guvernului depinde de acest punct de vedere.

În răspunsul transmis oficial, Administrația Prezidențială a detaliat procedura de analiză a investițiilor străine directe, conform OUG 46/2022. Documentul prevede:

-Investitorul străin depune cererea la CEISD.

-Comisia poate declanșa o cercetare detaliată dacă identifică riscuri privind securitatea sau ordinea publică.

-În astfel de situații, CEISD solicită avizul CSAT, care trebuie emis în maximum 90 de zile.

-Ședințele CSAT sunt secrete, iar hotărârile se comunică instituțiilor implicate.

-Administrația Prezidențială a arătat că toate procedurile au fost respectate, iar rezultatul analizei a fost transmis operativ CEISD.

Pe 20 august, CEISD anunța oficial că nu a avizat tranzacția și că a transmis CSAT o propunere de neavizare. Comisia a analizat: profilul investitorului, impactul asupra infrastructurii critice și posibile consecințe pentru securitatea energetică națională.

Potrivit legislației, avizul CSAT are caracter obligatoriu, iar termenul pentru emiterea lui este de 90 de zile.

Sesizarea Ministerului Energiei

Ministerul Energiei a sesizat CEISD în ianuarie 2025, invocând mai multe riscuri privind tranzacția. Printre argumentele aduse: legături ale grupului MVM cu Federația Rusă, în baza unor informații publice, posibile contradicții cu strategiile energetice ale României și riscuri la adresa securității energetice naționale.

Ministerul a avertizat că operațiunea ar putea afecta independența energetică și ar putea expune România unor influențe externe nedorite. La momentul respectiv, ministrul Sebastian Burduja declara că „șantajul energetic trebuie să rămână o amintire a trecutului”.

Acordul dintre grupul ungar MVM și E.ON a fost semnat pe 16 decembrie 2024, după ce compania germană anunțase că își va retrage operațiunile de furnizare din România. Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea tuturor avizelor autorităților române.

E.ON Energie România furnizează energie electrică și gaze naturale către aproximativ 3,4 milioane de clienți. Potrivit unor estimări citate anterior de e-nergia.ro, valoarea tranzacției s-ar ridica la circa 205 milioane de euro.

