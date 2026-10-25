Autoritățile iraniene le cer cetățenilor să reducă utilizarea gazelor naturale cu cel puțin 10% înainte de venirea iernii și promit să îi recompenseze financiar pe cei care reușesc să economisească. Măsura vine pe fondul unei crize energetice agravate de pagubele provocate infrastructurii de gaze în timpul conflictului cu Israelul și Statele Unite, potrivit Agerpres.

Iranul se pregătește pentru sezonul rece cu perspectiva unui deficit zilnic de gaze naturale care ar putea ajunge la 250 de milioane de metri cubi. Combustibilul este esențial pentru încălzirea locuințelor, iar temperaturile coboară frecvent sub zero grade Celsius în timpul iernii, mai ales în nordul țării.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a făcut apel la populație să reducă utilizarea gazelor naturale, prezentând economiile drept o măsură necesară pentru traversarea iernii.

„Pentru a trece peste iarna care se apropie, o mobilizare naţională este esenţială (…) pentru a reduce consumul de gaze cu cel puţin 10%”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf într-un video difuzat de media locale.

Oficialul a promis că persoanele care vor economisi gaze vor beneficia de recompense financiare, indiferent de cantitatea economisită.

„Oricine economiseşte gaz, indiferent de cantitate, va primi imediat suma corespunzătoare în contul său bancar”, a mai dat asigurări Ghalibaf.

Criza energetică a fost agravată de atacurile asupra infrastructurii de gaze, în special în sudul Iranului. Potrivit guvernului, loviturile aeriene americane au afectat instalații energetice și au scos din funcțiune rafinării.

La începutul lunii octombrie, prim-vicepreședintele Iranului, Mohammad Reza Aref, a anunțat că autoritățile estimează un deficit zilnic cuprins între 100 și 250 de milioane de metri cubi de gaze în sezonul rece. Estimarea, atribuită agenției oficiale de știri IRNA, ia în calcul pagubele provocate de război.

Iranul se confruntă de mai mult timp cu dificultăți în asigurarea necesarului de gaze naturale, în condițiile în care acest combustibil reprezintă o resursă importantă pentru încălzirea locuințelor și funcționarea economiei.

Războiul a început la sfârșitul lunii februarie, în urma unui atac israeliano-american. Un armistițiu convenit în aprilie a pus capăt unei perioade de aproape 40 de zile de bombardamente intense.

În iunie, a fost semnat un memorandum de înțelegere care urmărea încheierea definitivă a conflictului, însă acordul s-a prăbușit în iulie. De atunci, negocierile au rămas blocate.

Deși atacurile au încetat aproape complet în ultimele săptămâni, tensiunile s-au concentrat asupra strâmtorii Ormuz, rută strategică pentru transporturile maritime de energie, pe care Iranul susține că o controlează.

Statele Unite au impus o blocadă asupra porturilor iraniene, cu scopul declarat de a intensifica presiunea economică asupra Teheranului. Iranul se află deja sub sancțiuni internaționale de mai multe decenii.