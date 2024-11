Economie Criză energetică în Republica Moldova. Expert: „Nu ştiu ce se află în capul lui Putin”. Video







Republica Moldova rămâne extrem de vulnerabilă privind aprovizionarea cu resurse energetice în prag de iarnă. Situaţia râmâne incertă şi după întâlnirea ministrului Energiei, Victor Parlicov, cu directorul gigantului rusesc Gazprom, Alexei Miler. Ultimul a înantat Chişinăului condiţia de a convinge partea ucraineană să continuie şi după 1 ianuarie tranzitul de gaze ruseşti. Condiţie imposibil de realizat cu o ţară afectată puternic de invazia rusă.

Situaţia s-a agravat şi mai mult în săptămâna curentă, când societatea dintre Nistru şi Prut, până nu demult încrezătoare, graţie promisiunilor autorităţilor, că ţara este aprovizionată cu resurse energetice, să afle că „ne aşteaptă o iarnă extrem de grea”, iar tarifele la gazele naturale şi electricitate vor fi majorate considerabil.

Cum s-a ajuns la această nouă criză energetică în Republica Moldova? Pentru a afla răspuns la întrebări, ne-am adresat expertului în energetică de la Chişinău, Sergiu Tofilat, membru al Consiliului de observatori al concernului moldo-rus Moldova Gaz.

Considerat un expert afiliat guvernării, Sergiu Tofilat a criticat dur, în ultima perioadă, guvernarea, pentru criza energetică în care s-a pomenit Republica Moldova în prag de iarnă.

Capcana Kremlinului vociferată prin şeful de la Gazprom

Sergiu Tofilat susţine că solicitarea lui Miler de a convinge Ucraina să continuie tranzitul de gaze reprezintă o capcană pentru Republica Moldova.

„Cred că este o capcană pentru a ne strica relaţiile cu Ucraina. Decizia privind livrarea gazelor în stânga Nistrului pe datorie sau chiar gratuit nu o ia nici Gazpromul, nici Miler. Această decizie este luată la Kremlin. Gazprom livrează gaze de sute de milioane de euro gratuit, fiind în pierdere. Dacă ar face aceasta din capul lor, ar înfunda puşcăria.

Să admitem că Gazprom ar fi primit indicaţii să dea gaz în stânga Nistrului, după 1 ianuarie. Pentru aceasta trebuie de modificat contractul. Gazprom trebuie să se adreseze la Moldova-Gaz, să provoace şedinţa Consiliului de observatori. Să spună că ei pot da gazul până la hotarul Ucraina-Federaţia Rusă. Să căutăm posibilităţi pentru transportare .Sau dacă este posibil, să fie transportat prin Turcia.

Fără modificarea contractului putem vorbi de dimineaţă până seară. Nimic nu se schimbă. Ca să ajungă gazul rusesc în Transnistria, trebuie de modificat contractul. Aşa cerere de la Gazprom nu-i.

Înseamnă că ei încearcă să ne împingă pe noi ca să facem prostii, să ne umilească şi să ne certe cu Ucraina”, a comentat Tofilat.

Cum vor s-o umilească ruşii pe Maia Sandu

Sergiu Tofilat a declarat că ruşii ar putea pune condiţia ca însăşi Maia Sandu să vină la Moscova pentru a negocia contractul de livrare a gazelor în stânga Nistrului.

Potrivit expertului, aceasta ar însemna o umilire pentru şefa statului. „Ruşii nu s-au comportat niciodată normal, diplomatic, omeneşte în raport cu Republica Moldova. Tot timpul şi-au şters picioarele de noi.

Ne-au şantajat în fel şi chip. Să ne aducem aminte de embargouri, deconectări la gaze”, a spus expertul.

Tofilat a mai declarat că ruşii şi-au atins scopul de a-l discredita pe ministrul Victor Parlicov. „Îmi pare rău că Parlicov n-a avut discernământ să înţeleagă la timp ce cursă i s-a întins. Că nu era necesar să meargă la Gazprom. Nu avem ce discuta cu ei. Acest lucru pute fi făcut mult mai diplomatic, mai abil, fără să te deplasezi.

Dar scopul ruşilor nu a fost atât Parlicov, cât Maia Sandu. Ei l-au ademenit pe Parlicov la Gazprom, ştiind că Gazpromul nu decide nimic. Şi anticipau ca să se adreseze Maia Sandu, să le pupe mâna”, a spus interlocutorul EvZ.

De ce nu era nevoie să meargă ministrul Energiei la Gazprom

Sergiu Tofilat consideră o greşeală deplasarea lui Victor Parlicov la Sankt Petrburg pentru a se întâlni cu Miler. „Consider că în loc să mergem să ne închinăm la Gazprom, trebuie să purtăm discuţii cui partenerii occidentali de dezvoltare. Şi să ne pregătim pentru momentul când gazul gratuit din stânga Nistrului se va termina. Noi vorbim despre acest lucru încă din mai 2022.

Gazul care vin e în stânga Nistrului ajunge în baza contractului Chişinăului cu Gazprom. Sunt patru condiţii în baza cărora Gazprom poate rezilia contractul.

Până la 1 mai noi trebuia să facem auditul datoriei. Şi să semnăm un contract de achitare eşalonată. Noi nu am făcut acest lucru. Noi am încălcat cu succes toate condiţiile în baza cărora Gazprom poate să rezilieze contractul. Dar ei continuă să ne dea gaz.

Noi de doi ani şi jumătate ştim că Gazprom poate să stopeze livrările în orice moment. Ne punem întrebarea, ce a făcut Guvernul, Preşedinţia şi Parlamentul să discute cu partenerii externi şi să elaboreze un plan de integrare. O parte din care să prevadă procurarea de energie, gaze? Trebuia să ne facem tema pe acasă. Dar nu să zburăm la ruşi”, a opinat expertul.

Moscova nu mai crede în Transnistria?

Segiu Tofilat consideră că Rusia nu mai susţine Transnistria la fel ca înainte şi că în ultima perioadă regiunea separatistă s-a distanţat de Kremlin.

„Am observat că după declanşarea agresiunii militare ruse în Ucraina, cei de la Tiraspol au deveni tăcuţi şi foarte cuminţi. Nu au scos un cuvânt despre denazificare sau alte narative ale propagandei ruse.

Probabil că oligarhii de la Tiraspol sunt preocupaţi că dacă vine armata lui Putin o să le ia toate activele. Cred că aici există o marjă de flexibilitate.

Dacă va fi sau nu gaz în Transnistria, decizia o ia Putin. Şi doar el va purta responsabilitate pentru aceasta. Ce este în capul lui, eu nu ştiu. Presupun că va fi gaz. Dar vom afla mai târziu”, a spus expertul de la Chişinău.

Criza gazelor ar putea contribui la reintegrarea ţării

Sergiu Tofilat consideră că criza gazelor conturează premize pentru reintegrarea ţării. „Krasnoselski cunoaşte drumul spre Moscova. Ei pot să negocieze cu Kremlinul zi şi noapte şi să vorbească despre orice.

Dar atât timp cât nu este modificat contractul cu Gazprom, niciun metru cub de gaz nu poate să ajungă în Transnistria. Iar acest contract poate fi semnat de Chişinău. Gazprom trebui să trimită o solicitare către Moldova Gaz şi să solicite modificarea contractului”, a spus Tofilat.

De ce nu sunt justificate majorarea tarifelor la resursele energetice

Sergiu Tofilat susine că nu există argumente pentru majorarea preţurilor cu aproape 40 la sută şi nici nu au fost prezentate argumente în acest sens. Mai mult, expertul dă vina pe Moldova Gaz că nu a suplinit rezervele când preţurile erau mici.

„Noi am ajuns în această situaţie pentru că Moldova Gaz nu a cumpărat vara gaz pentru sezonul de iarnă. Sunt cââteva aspecte. Până la 30 aprilie Moldova Gaz încă mai era obligată să ia gaz prin intermediul Energocom. Dar la 1 mai Moldova Gaz a ieşit la bursă. Şi toate procurările le face prin bursă.

Ministerul Energiei a anticipat acest lucru şi le-a scris celor de la Moldova Gaz să facă rezerve de gaz. Să luăm exmplul Uniunii Europene. Cum se termină sezonul de încălzire, UE începe să procure gaze. Ca până la 1 noiembrie să aibă depozitele pline. Şi procură câte puţin în fiecare zi ca să diversifice riscurile schimbării preţurilor.

Moldova Gaz nu a făcut nimic în mai şi în iunie. Dar în iulie a încercat să cumpre 650 de milioane de metri cubi într-o singură zi. Mai mare prostie este greu să-ţi imaginezi. Am solicitat să discutăm care este strategia în procurarea gazelor. Acest lucru trebuia făcut şi de ANRE. Să se asigure că Moldova Gaz plăteşte cel mai bun preţ.

Vadim Ceban, directorul de la Moldova Gaz a răspuns că el este obligat să cumpere gaz în baza Legii gazului. Spus că nu are nevoier de aprobarea Consiliului de observatori atunci când cumpără gaz de la bursă. Deci, Ceban face ce vrea.

Sunt indignat de comportamentul ANRE. Moldova Gaz a solicitat majorarea tarifului cu aproape 40 la sută. Iar ANRE era gata ca în 24 de ore să dea curs solicitării. Cu o viteză uluitoare, fără dezbateri publice, netransparent. Nici pe timpul statului capturat nu se întâmpla aşa. Am făcut un demers ca să se respecte legea, iar la şedinţă să fie prezenşi jurnaliştii”, a comentat membrul Consiliului de observatori de la Moldova Gaz.

Victor Parlicov ar putea fi demis

„Vadim Ceban a aruncat în spaţiul public un document în care încearcă să srunce vina pe Ministerul Energiei, pe mine, că i-am fi interzis să cumpere gaz.

Dar sunt chestii care au fost tăinuite de opinia publică. Pe data de 6 august, armata ucraineană a făcut o incursiune în regiunea Kursk. Acolo se află staţia de măsurare Sudja. În acea zi prezurile la gaze au crescut la bursă. Am discutat atunci să aşteptăm câteva zile ca preţurile să se liniştească. Apoi să revenim.

Acum Ceban încearcă să se apere cu aceasta, având protecţie la cel mai înalt nivel în stat. Mă refer la premierul Dorin Recean.

Ultimul a pus presiune pe Parlicov ca să-l menţină pe Ceban în funcţie. În pofida faptului că, în urma unui concurs, la şefia Moldova – Gaz Consiliul de observatori a desemnat un alt câştigător.

Anume din această cauză Recean pune presiuni pe Parlicov. Şi bănuiesc că Victor Parlicov ar putea fi chiar demis. Doar pentru ca Ceban să rămână în funcţie”, a declarat Tofilat pentru EvZ.

Interesele de la Moldova Gaz

Tofilat susţine că la Moldova Gaz există interese obscure, care în cele din urmă pun în pericol securitatea energetică a ţării.

„De-a lungul anilor s-a vorbit despre mai multe fraude la Moldova Gaz. Cunoaşteţi măcar vre-un caz ajuns la finalitate?

În acest an am fost informat de câţiva antreprenori despre faptul că se truchează unele licitaţii. Am făcut conferinţă de presă, am transmuis documentele la SIS, la ANRE. Am solicitat să fie efectuat un control.

Pe urmă antreprenorii implicaţi au ajuns la mine, prin intermediul unui cunoscut pe care nu l-am văzut de mai mulţi ani, ca să facem cumva să-i las în pace.

La 13 septembrie au apărut informaţii despre vizita fostului ministru Andrei Spânu la Vulcăneşti îmreună cu Vadim Ceban. Mă întreb, care era raţionamentul ca minstrul Infrastructurii să se ocupe de probleme energetice? ", a dezvăluit expertul.

Vom avea gaze la iarnă?

Potrivit expertului, Republica Moldova a progresat semnificativ în privinza aprovizionării cu resurse energetice şi micşoararea dependenţei energetice faţă de Rusia. „Un pas major l-a constituit modificarea gazoductului Transbalcanic, prin care Republica Moldova poate să primească gaze măcar şi din Australia.

Un pas important a fost finalizrea gazoductului Iaşi – Ungheni - Chişinău. Deci, ţara poate fi aprovizionată cu gaze naturale din orice sursă. Măcar şi din Australia şi SUA.

Pe partea de energie electrică pasul important a fost făcut în martie 2022, când sistemul energetic al Ucrainei şi al Republicii Moldova au fost conectate sincron la sistemul energetic european. Din 2022 avem sursă alternativă.

Cu toate acestea, din România vine o singură linie de înaltă tensiune, Isaccea-_Vulcăneşti, care pleacă mai întâi în stânga Nistrului. Avem nevoie de o linie directă Vulcăneşti – Chişinău, ca să nu depindem de Tiraspol. Se aşteaptă finalizarea acestei linii în decembrie 2025.

Din acest motiv, depindem încă de centrala de la Kuciurgan. Dar regiunea transistreană supravieţuieşte doar datorită faptul că primeşte gaz pe care nu-l achită. Toată economia lor se ţine pe gazul pe care îl primeşte gratuit. O treime din bugetul regiunii separatiste provine din faptul că primeşte gazul achitat de noi, fac din el energie electrică pe care o vând nouă.

Aprovizionarea cu gaze a Transnistriei depinde de Vladimir Puțin. Mai repet, este imposibil de ghicit ce este în capul lui.

Va fi clar dacă ruşii vor furniza gaze naturale în Transnistria pe 15 decembrie. Aunci trebuie să aibă loc licitaţia pentru furnizarea gazelor prin conductele din Turcia. Dacă Gazprom nu va participa la această licitaţie, înseamnă că gazele ruseşti nu vor ajunge în Transnistria. Fapt care va duce la o catastrofă umanitară”, a spus Tofilat.