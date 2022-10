Criza energetică generată de Putin duce la măsuri disperate. Cum se trăiește în capitala Uniunii Europene

Criza energetică se resimte și la Bruxelles, acolo unde până și hotelurile au decis să reducă din consumul zilnic de teama facturilor uriașe ce vor veni. În acest sens, avocata Claudia Postelnicescu a dezvăluit că trebuie să stea învelită într-o plapumă atunci când lucrează, deși e cazată într-un hotel scump din capitala UE.

Criza energetică duce la măsuri drastice

„Sunt într-un hotel scump din Bruxelles, unde nu am căldură și dacă vreau să lucrez trebuie să stau înfășurată în plapumă. Am întrebat la recepție cum pot să dau căldura puțin mai tare și mi s-a răspuns că îmi pot oferi o plapumă în plus. Putin e în toate, deja”, a scris Claudia Postelnicescu pe pagina sa de Facebook.

În acest context, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus recent că Uniunea Europeană ar trebui să introducă o plafonare temporară a preţului la gazele naturale până la adoptarea unui nou index al prețurilor.

Această măsură va asigura o mai bună funcționare a pieței energiei.

„Introducerea unei plafonări generale a preţului la gaze este o soluţie temporară până când vom dezvolta un nou index al preţurilor în UE care să asigure o mai bună funcţionare a pieţei, iar Comisia a început să lucreze deja la asta”, a spus Ursula von der Leyen.

Șefa Comisiei Europene a precizat că va da explicații cu privire la această inițiativă într-o scrisoare pe care o va transmite liderilor Uniunii Europene. De asemenea, aceștia urmează să se întâlnească la Praga pentru a lua în discuție introducerea unui sistem comun de achiziție a energiei.

Plan de măsuri pentru prețurile mari la energie și gaze

Și la jumătatea lunii septembrie, Ursula von der Leyen a ieșit cu un plan de măsuri pentru a contracara prețurile mari la energia electrică și la gazele naturale.

Printre principalele măsuri anunțate de șefa Comisie Europene se afla un preț plafonat pentru gazele din Rusia folosite pentru producerea energiei electrice.

De asemenea, s-a propus ca statele să economisească energia într-un mod inteligent, mai ales atunci când se înregistrează un vârf de consum, atunci când prețul este ridicat.

O altă măsură se referea la introducerea unui un plafon pentru prețul gazului rusesc cumpărat de Europa, care influențează prețul energiei electrice.

Nu în ultimul rând, s-a discutat atunci despre redirecționarea unor profituri ale companiilor din energie către suportul acordat de state pentru populație, dar și o eventuală taxă de solidaritate și pentru companiile petroliere.