Critici după discursul lui Edi Iordănescu: „Cum să te consideri nedreptățit când tu ai o victorie în șapte meciuri?”

Edi Iordănescu a declarat după meciul Finlanda – România: „Am pregătit jocul pentru victorie. Perioada din iunie ne-a forțat să ne asumăm acest lucru cu toate riscurile care vin cu acest amănunt. Am început cu o echipă tânără, am păstrat niște puncte fixe în ceea ce privește jucătorii cu experiență. Dacă nu avem garanția unei poziții mai bune în grupă, să pregătim o echipă pentru viitor”.

Pe de altă parte, Cătălin Țepelin, redactorul-șef al Gazetei Sporturilor, are cu totul altă părere în ceea ce privește rezultatele tricolorilor sub „bagheta” lui Edi Iordănescu.

Cătălin Țepelin: „Cum să te consideri nedreptățit când tu ai o victorie în șapte meciuri”

Jurnalistul a analizat discursul lui Edi Iordănescu la finalul partidei din Finlanda și s-a arătat mai degrabă sceptic cu privire la viitorul primei reprezentative.

„Nu-i nicio speranță solidă pentru viitor! E o problemă să mergi pe mâna unui antrenor care a câștigat un meci din şapte. E amuzant… L-am auzit pe Edi Iordănescu vorbind după meci, spunea că se consideră nedreptățit si că e sub presiune?! Păi, era sub presiune și dacă alegea să antreneze la Mioveni. E normal să fie sub presiune, nimeni n-are răbdare la națională.

Rezultatul ăsta nu duce nicăieri, nu ne aduce nicio confirmare și nu ne dă vreo speranță solidă pentru viitor. Să nu uităm că obiectivul era câștigarea grupei și, în același timp, crearea unei echipe închegate pentru preliminariile Euro2024. Din păcate, acum avem mai multe dileme decât la începutul mandatului, mi se pare ca n-am câștigat niciun jucător, niciun punct fix în această echipă, iar Edi Iordănescu, la rândul lui, îmi pare din ce în ce mai debusolat”, a subliniat jurnalistul după meci.

„Să mergi pe mâna lui Edi ar adânci această falie de percepție dintre suporteri și federali”

Cătălin Țepelin, redactorul-șef al Gazetei Sporturilor, a ţinut să mai subliniete faptul că la ora actuală „nu au nici ei foarte multe soluții”, şi spune: „Federalii nu sunt ușor de descifrat… vor împrumuta discursul lui Edi Iordănescu, vor spune, probabil, că suntem pe un drum bun, că parcă-parcă sunt niște semne încurajatoare. Nu au nici ei foarte multe soluții. Pe de altă parte, să mergi pe mâna unui antrenor care câștigă un meci din șapte e o problemă.

Să nu mai spunem de problema de poziționare… Dacă pe Boloni l-au refuzat, să meargă acum cu ochii închiși pe mâna lui Edi ar adânci această falie de percepție dintre suporteri și federali”, a concluzionat Cătălin Țepelin, potrivit gsp.ro.

Următorul meci al naționalei este România – Bosnia, programat luni, 26 septembrie, de la 21:45, va fi televizat pe Prima TV.