Cristiano Ronaldo s-a făcut de râs la prezentarea în Arabia Saudită. Superstarul portughez a făcut două mari gafe

Cristiano Ronaldo (37 de ani) a fost prezentat, marți, în cadrul unei conferințe de presă, de oficialii echipei Al Nassr din Arabia Saudită. Portughezul a semnat cel mai mare contract din istoria sportului, pentru că va fi plătit cu suma de 200 de milioane de euro anual. Acesta este motivul pentru care atacantul care a strălucit la Manchester United sau Real Madrid a decis să iasă din fotbalul care contează.

La conferința de presă, Ronaldo a comis două mari gafe și se poate spune că a început cu stângul aventura la Al Nassr. Mai ales că evenimentul a făcut înconjurul lumii. Mai întâi, Cristiano a pronunțat Africa de Sud în loc de Arabia Saudită. Apoi, a uitat cele câteva cuvinte pe care voia să le spună în arabă.

Cristiano Ronaldo, două mari greșeli la prezentarea oficială

„Nu este uşor să câştigi meciuri, pentru că toate echipele sunt pregătite, fotbalul este diferit. Evoluţia fotbalului este diferită. Pentru mine nu reprezintă finalul carierei faptul că am venit în Africa de Sud, voiam o schimbare.

Şi ca să fiu sincer, nu mă interesează ceea ce spun oamenii. Eu am luat deciziile şi am această responsabilitate”, a spus Cristiano Ronaldo în cadrul respectivului eveniment.

„E o plăcere și o onoare să fiu aici. Vă mulțumesc tuturor. Voi da totul pentru acest club. Vreau să-i fac fericiți pe fani și să ajut țara și clubul. Vreau să spun că sunt foarte fericit să fiu aici. Pentru mine e o mare provocare să schimb Europa pentru Asia. Dar știu că aici e un grup fantastic. Am văzut câteva meciuri și am văzut legăturile dintre jucători. Sunt aici că să ajut echipa și să dau ce am mai bun.

Sunt foarte surprins de numărul mare de jurnaliști prezenți! De obicei vin 3-4, acum sunt foarte mulți și nu înțeleg de ce”, a spus Ronaldo.