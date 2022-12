Campionatul Mondial din Qatar. Selecționerul Portugaliei nu regretă că l-a ținut pe Cristiano Ronaldo rezervă: „Nu pot gândi cu inima, trebuie să gândesc cu capul”

Selecționerul Portugaliei, Fernando Santos, a spus că nu își va schimba decizia de a-l lăsa pe Cristiano Ronaldo pe banca de rezerve chiar și după ce echipa sa a fost eliminată de la Cupa Mondială din Qatar.

Cel mai bun marcator al Portugaliei din toate timpurile, cu 118 goluri în 195 de apariții, Ronaldo a fost pus pe banca de rezerve în meciul de marți cu Elveției în optimile de finală, unde Ramos, în vârstă de 21 de ani, a marcat trei goluri.

Ronaldo a ieșit furios de pe teren după fluierul final plângând efuziv în timp ce a fost mângâiat de colegii săi de echipă.

Fernando Santos nu regretă că l-a ținut pe Cristiano Ronaldo rezervă

Campioană a Europei în 2016, Portugalia era una dintre marile favorite la câștigarea Mondialului din Qatar. Selecționerul l-a ținut pe Cristiano Ronaldo pe banca de rezerve (ca și la meciul cu Elveția din optimi, victorie cu 6-1) și l-a introdus pe teren abia în minutul 51.

După înfrângerea neașteptată cu echipa din Maroc, selecționerul Fernando Santos a fost întrebat dacă își va da demisia şi dacă regretă faptul că nu l-a titularizat pe Cristiano Ronaldo contra Marocului.

„Nu regret că l-am lăsat pe Ronaldo pe banca de rezerve” a spus antrenorul Santos, sâmbătă, într-o conferință de presă.

Şi continuă: „Nu se va schimba nimic, în ceea ce privește echipa, nu pot să mă gândesc cu inima. Am folosit echipa care a jucat foarte bine împotriva Elveției și nu a existat niciun motiv să o schimb împotriva Marocului. Cristiano este un jucător uriaș, care a intrat când am decis eu că e nevoie de el. Nu am astfel de regrete” a declarat Fernando Santos.

„Decizia strategică pe care a trebuit să o iau a fost una dintre cele mai grele, dar nu pot gândi cu inima, trebuie să gândesc cu capul. Nu este că Ronaldo nu mai este un mare jucător, nu are nimic de-a face cu asta”.

Santos a refuzat să comenteze dacă va demisiona

Selecţionerul a spus că va discuta cu președintele FA portugheză săptămâna viitoare despre viitorul său. El a spus că echipa sa a avut dificultăți în a găsi spații între liniile defensive marocane și a lăudat adversarii pentru efortul depus, spunând că este „complet meritul lor”.

„Uneori, în fotbal, ai nevoie de puțin noroc”, a spus Santos. „Am dat dovadă de efort și calitate, am avut mai multe ocazii de a marca cu Joao Felix, iar Bruno Fernandes a lovit bara, Pepe a avut o lovitură de cap la final care ar fi putut fi egalarea… A lipsit puțin noroc”, relatează dailymail.co.uk.