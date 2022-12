După înfrângerea cu Maroc, Cristiano Ronaldo a părăsit terenul în lacrimi. Ar putea fi ultimul Campionat Mondial pentru starul lusitan de 37 de ani

Superstarul lusitan, legenda incontestabilă a naționalei Portugaliei, a urmărit de pe banca de rezerve prima repriză a semifinalei cu Maroc de la Campionatul Mondial.

Camerele au fost focalizate în direcția portughezului în momentul intonării celor două imnuri. Ronaldo, care începuse turneul în postura de căpitan al echipei, a fost surprins în cadre care de care mai deziluzionante pentru fanii acestuia.

Cristiano Ronaldo a fost din nou rezervă la Portugalia și a fost introdus în teren în minutul 50, la scorul de 1-0 pentru africani.La final, Cristiano Ronaldo a părăsit tereneul în lacrimi, acesta fiind probabil ultimul Campionat Mondial pentru starul lusitan de 37 de ani.

Campionatul Mondial din Qatar. Maroc -Pportugalia, 1-0. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Youssef En Nesyri, în minutul 42, când a înscris cu o lovitură de cap, din centrarea lui Attiat-Allah. Cristiano Ronaldo a început meciul ca rezervă şi a fost introdus în teren în minutul 51. Maroc este neînvinsă cu Walid Regragui pe banca tehnică.

Naţionala marocană a scris istorie la Cupa Mondială, calificându-se în semifinale, unde va întâlni învingătoarea din ultimul sfert de finală, Anglia – Franţa.

Cristiano Ronaldo leaves the pitch in tears after Portugal lose to Morocco. #FIFAWorldCup. pic.twitter.com/YOp5UO7o8T

— NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) December 10, 2022