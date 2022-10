Europa League. Ronaldo nu mai dă randament la Manchester United

Echipa engleză Manchester United a câştigat joi, în deplasare, meciul disputat în compania echipei Omonia Nicosia, scor 3-2, în cadrul celei de-a trei etape din grupele Europa League, scrie Ziare.com.

PSV Eindhoven s-a impus cu scorul de 5-1 la Zurich, iar Sheriff Tiraspol a pierdut în faţa spaniolilor de la Real Sociedad, scor 0-2. În Suedia, arbitrul a întrerupt meciul de la Malmo pentru că fanii germani au aruncat petarde pe teren.

Cu Cristiano Ronaldo titular, Manchester United a fost condusă cu 1-0 la Nicosia, dar a revenit şi s-a impus cu 3-2.

Starul portughez nu a reușit să marcheze, dar și-a trecut în cont o ratare monumentală în minutul 78 al partidei. Dalot l-a driblat pe portarul advers, a pasat decisiv către Cristiano, iar acesta a trimis cu latul direct în stâlpul porții adverse, dintr-o poziție în care lusitanul nu ar fi ratat în mod normal.

La fel ca celorlalți, nici fotbalistului nu i-a venit să creadă că nu a putut marca de unde în trecut o făcea fără probleme. Imaginile cu momentul ratării au fost repostate masiv pe Twitter, acolo unde un internaut s-a amuzat și a întrebat „Cum le explic nepoților că Ronaldo, cel mai bun din istorie, a ratat asta cu Omonia Nicosia?”.

How do I explain to My Grandchildren That Cristiano Ronaldo the G.O.A.T missed this against Omonia Nicosia 🤯😭😭#OMOMUN pic.twitter.com/yU8tr7Jqik

