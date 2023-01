Cristiano Ronaldo a ratat primul trofeu cu Al-Nassr! Imagini îngrijorătoare la ieșirea de pe teren

Suporterii lui Al-Nassr și nu numai trăiesc la intensitate maximă fiecare apariție pe terenul de fotbal a lui Cristiano Ronaldo. Fanii echipei sale i-au dedicat lusitanului o scenografie specială în ultimul meci disputat. În același timp, fanii echipei adverse, Al-Ittihad i-au strigat numele lui Lionel Messi. Cele două echipe s-au duelat pentru un loc în finala cupei Arabiei Saudite.

Starul portughez a jucat cel de-al doilea meci oficial pentru Al-Nassr, dar nu a reușit să marcheze nici de această dată pentru a-și ajuta echipa. Ronaldo a jucat din primul minut al partidei, dar a reușit să puncteze doar la impresia artistică. Noua sa echipă a pierdut meciul împotriva lui Al-Ittihad, scor 1-3, și a ratat calificarea în finala Supercupei Arabiei Saudite. Lusitanul a pierdut prima ocazie de a câștiga un nou trofeu.

Al-Ittihad și-a creat un avantaj considerabil încă din prima repriză când Romarinho și Abderrazak Hamdallah au dus scorul la 2-0. Acest lucru l-au forțat pe Rudi Garcia să facă nu mai puțin de trei schimbări la pauză. Al-Nassr a presat în cea de-a doua repriză, iar Talisca a reușit să reducă din diferență în minutul 76, cu un voleu din interiorul careului. Echipa lui Ronaldo a alergat după egalare, dar a fost pedepsită pe contraatac. Muhannes Shanqeeti a închis tabela în minutele de prelungiri.

Fanii lusitanului s-au îngrijorat când l-au văzut pe acesta cum a părăsit terenul. Cvintuplul câștigător al Balonului de Aur șchiopăta, dar următorul meci al lui Al-Nassr este programat pentru data de 3 februarie, contra lui Al-Fateh, în campionat. Cristiano Ronaldo ar avea destul timp pentru a se recupera în cazul în care nu este vorba de o problemă mai gravă. Al-Nassr ocupă prima poziție în clasamentul din Arabia Saudită, cu 33 de puncte strânse în 14 etape. Liderul campionatului are cu un meci mai puțin disputat față de Al-Hilal, locul doi, 32 de puncte.

