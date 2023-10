Cristiano Bergodi, Rapid, este nemulțumit. A învins Poli Iași doar cu 3-2

Meciul dintre Rapid și Poli Iași, scor final 3-2 din etapa a 12-a a Superligii. Un meci care a stârnit visul rapidiștilor, ajunși pe locul 4. Care a stârnit o serie de comentarii și reacții din partea antrenorului Cristiano Bergodi și a jucătorului Alex Ioniță. Un antrenor care nu are beția victoriei. Iată cele mai importante momente:

Min. 6: Preia conducerea POLI IAȘI! Meciul a început cu o explozie de acțiune. Jatoba de la Poli Iași a reușit să deschidă scorul cu o lovitură de cap precisă în urma unui corner bine executat. Portarul Rapidului a fost fără șanse. Min. 7: Gol anulat RAPID! Rapidul a încercat imediat să răspundă, iar Ioniță a părut să marcheze cu un șut din careu, dar bucuria lor a fost de scurtă durată. Arbitrul a anulat golul pentru offside, menținând astfel scorul la egalitate.

Min. 22: Revine RAPID! Echipa gazdă și-a revenit rapid. Alex Ioniță a marcat un gol spectaculos după o pasă excelentă din partea lui Rrahmani. Fanii Rapidului au explodat de bucurie, iar scorul a devenit 1-1. Min. 20: Replică RAPID! Rapidul a continuat să-și arate determinarea și a reușit să aducă egalarea. Claudiu Petrila a înscris cu un șut impresionant din afara careului, punând mingea în colțul opus al porții. Atmosfera din stadion era electrică.

Min. 39: Înscrie POLI IAȘI! Poli Iași nu a renunțat și a reușit să marcheze din nou. Marchioni a fost eroul momentului, aducând egalarea pentru oaspeți cu un șut bine plasat. Min. 45: Pauză în Giulești! Prima repriză s-a încheiat cu un scor de 2-2, iar ambele echipe au oferit un spectacol captivant. Pauza a fost binevenită pentru jucători, dar și pentru suporteri, care au avut parte de o primă repriză plină de emoție.

Min. 45+3: Penalty pentru Rapid! A doua repriză a început cu un moment crucial. Claudiu Petrila a fost faultat în careu de Mihai Bordeianu, iar arbitrul nu a avut dubii în a arăta punctul cu var. O ocazie de aur pentru Rapid să revină în avantaj. Penalty ratat de Rapid! Cu toate așteptările ridicate, Albion Rrahmani a executat penalty-ul, dar portarul Poli Iași, Ionuț Ailenei, a reușit o intervenție extraordinară și a respins mingea. Momentul a adus un val de emoție în tribune.

Min. 60: Gazdele revin în avantaj după un gol al lui Ioniță, din pasa lui Petrila. Meciul se încheie în nota de dominare a Rapidului.

Cristiano Bergodi, antrenorul echipei Rapid, a evidențiat câteva aspecte problematice din partida respectivă. Una dintre preocupările sale majore a fost legată de golurile primite de echipa sa din faze fixe. Acesta a subliniat importanța consolidării defensive în astfel de situații pentru a evita astfel de erori costisitoare. De asemenea, a menționat că în prima repriză a meciului s-au înregistrat multe momente de joc în stilul „pe contre”, ceea ce poate crea instabilitate în echipa sa. Cu toate acestea, Bergodi a lăudat în linii mari prestația jucătorilor săi și a remarcat că, deși Albion Rrahmani a ratat un penalty în prelungirile primei reprize, acesta nu se află în forma sa optimă în prezent.

Pe de altă parte, Alex Ioniță, mijlocașul ofensiv al echipei Rapid, a exprimat emoțiile intense trăite în timpul meciului, mai ales după ce a reușit o dublă în victoria echipei sale cu 3-2. El a mărturisit că aștepta de mult timp să aibă o astfel de performanță și că această seară a fost una specială pentru el. Emoțiile intense l-au copleșit, iar la un moment dat, a simțit nevoia să respire profund pentru a se liniști.

Cu toate acestea, în ciuda evoluției sale strălucite în meci, Alex Ioniță a fost modest în ceea ce privește o eventuală convocare la echipa națională. El a declarat că nu consideră că este momentul potrivit și că mai are mult de muncă pentru a ajunge la nivelul la care să fie convocat la națională. Cu toate acestea, prestația sa și contribuția sa la victoria echipei Rapid au fost evidente și au fost lăudate de fani și experți deopotrivă.

„De când așteptam acest moment. Mă bucur că mi-am ajutat echipa. Mă bucur că am continuat ca în meciurile trecute. Le mulțumesc suporterilor, staff-ului, colegilor, care sunt cei mai importanți pentru mine, fără ei nu puteam să reușesc. Al doilea gol a fost mai frumos. Nici nu realizez, abia aștept să iau o gură de aer, să merg în vestiar. Mă bucur de această perioadă, e ceva incredibil. De mult așteptam și eu să fac un meci așa bun, să fiu omul-meciului. Când am revenit la Rapid am jucat bine, apoi am avut și o accidentare care m-a ținut departe 3-4 luni. Apoi am început bine sezonul trecut, iar pe final am căzut.

Dar am rămas cu picioarele pe pământ, m-am pregătit bine, mă bucur că mister a avut încredere în mine. Eu am mare încredere în Rrahmani, e un atacant bun, vine la primit, creează spații, pleacă în adâncime. Ca să fii la națională trebuie să fii constant, iar eu abia am început să joc bine. Dar le urez baftă, poate o să fiu și eu pe viitor. Sper să se califice”, a spus Alex Ioniță la finalul meciului.