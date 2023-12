Cristian Tudor Popescu o critică pe Simona Halep. Greșeala gravă făcută de sportivă

Cristian Tudor Popescu consideră că Simona Halep nu trebuia să facă declarații care pot să creeze reacții adverse unei instanțe de judecată. Acesta a mai spus că sportiva nu trebuie nici să afirme că este nedreptățită și că ar putea pierde tot.

Cristian Tudor Popescu o critică pe Halep

„Nu-și mai poate relua cariera, dacă e vorba de 4 ani. Nu este bun acest gest, nu este potrivit. Nu te apuci să faci afirmații și să spui că ești nedreptățită. Nu te apuci să faci astfel de declarații care pot să creeze reacții adverse unei instanțe de judecată.

Practic, forțezi cumva mâna respectivei instanțe să te declare nevinovată, ceea ce mai niciodată nu duce la urmări pozitive”, a declarat Cristian Tudor Popescu, potrivit sport.ro.

Cea mai mare greșeală a Simonei Halep

Acesta a mai spus că cea mai mare greșeală a Simonei Halep a fost să colaboreze cu Patrick Mouratoglou. El consideră că sportiva a avut prea multă încredere în antrenorul francez și că acum trebuie să își asume.

„Simona îl gadilă pe Patrick Mouratoglou cu o asemenea exprimare. Individul a tăcut atâta timp, Simona fiind supusă unor presiuni greu de imaginat pentru noi. Ar fi trebuit să-i spună măcar acum în față: ‘Am avut încredere și a fost un nemernic, care și-a bătut joc de mine!’

Este, după părerea mea, cea mai mare greșeală din cariera Simonei, faptul că s-a predat cu arme și bagaje, s-a dat pe mâna acestui individ. Plătește acum pentru modul în care a înțeles să se dea pe mâna acestui Mouratoglou și să-l protejeze. Din punctul ăsta de vedere, Simona merită ceea ce i se întâmplă”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

Patrick Mouratoglu a dezamăgit-o

Recent, Halep a spus că Patrick Mouratoglou și-a recunoscut vina prea târziu. Sportiva a mai declarat că nu a mai vorbit de câteva luni cu antrenorul francez și că a greșit când a avut încredere în el. Aceasta a învățat o lecție importantă din scandalul de dopaj.

„Într-adevăr, a ieșit public. Mi-aș fi dorit să fi făcut asta puțin mai devreme. Am încetat să mai lucrez cu Academia Mouratoglu de ceva timp. Când m-am trezit în această situație, mi-a fost greu, pentru că mereu am avut încredere în echipele mele, în echipele anterioare și în toți cei cu care lucrez. Pentru că simt că, dacă am încredere, am șanse mai mari să am performanțe maxime.

Am fost întotdeauna deschisă să învăț de la oameni. De aceea angajezi oameni, pentru că ai nevoie de informații, trebuie să devii mai bun. Așa că mereu am avut încredere, iar încrederea mea este acum un pic zdruncinată. Pe viitor, nu știu cum va fi, dacă voi mai putea avea încredere din nou. Probabil va trebui să învăț (n.a. să aibă din nou încredere). Pentru că acesta este principiul meu în viață, dacă angajezi pe cineva și lucrezi cu acea persoană, trebuie să existe încredere.”, a spus Halep.