Patrick Moratoglou, antrenorul Simonei Halep, și-a ieșit din fire: „Am lovit-o. Atitudinea ei față de mine era mereu superioară”

Cu ceva timp în urmă, Patrick Moratoglou a făcut un gest rar văzut în lumea tenisului. Acesta ar fi lovit-o pe fosta sa parteneră, Serena Williams. Antrenorul Simonei Halep a povestit că jucătoarea de tenis a întârziat la pregătire și că l-a ignorat toată ziua. Cu toate astea, el a mărturisit că atunci s-au apropiat cu adevărat.

„Începutul colaborării a fost greoi. Atitudinea ei față de mine era mereu superioară. Într-o zi a venit la antrenament cu câteva zeci de minute mai târziu. Eu eram la teren și când a ajuns am salutat-o, iar ea nu mi-a oferit la schimb nici o privire. Efectiv, m-a ignorat. Am întrebat-o dacă e ok, nu am primit niciun răspuns.

Am început antrenamentul, a continuat să nu mă bage în seamă. A luat o pauză de la pregătire. Am început să-i explic ce nu era corect în antrenament. Se uita prin mine. Parcă nu existam. Atunci, m-am apropiat de ea și am lovit-o puternic peste cozorocul de la șapcă.

Când a ridicat privirea spre mine i-am spus: Cât lucrezi cu mine trebuie să respecți 3 reguli clare. 1. Când ajungi pe teren, te uiți la mine și mă saluți. 2. Când vorbesc cu tine, mă asculți, mă privești și-mi răspunzi. Serena a făcut o pauză de 3-4 secunde și știți ce mi-a răspuns? Care e a treia regulă? De-atunci i-am câștigat respectul și nu mi-a mai fost frică de ea, nu mi-a mai fost teamă că mă va concedia”, a subliniat antrenorul Patrick Mouratoglou.

Cum a început colaborarea lui Serena Williams

Actualul antrenor al Simonei Halep a povestit că și-a dorit foarte mult să lucreze cu Serena Williams și că totul a pornit atunci când jucătoarea de tenis a venit la Academie. Colaborarea lor nu a durat mult, iar tehnicianul și-a îndreptat atenția către sportiva din România.

„Îmi doream enorm să lucrez cu Serena. Era cea mai bună, dar ea avea antrenor atunci. Revenită după o accidentare, a făcut un Roland Garros foarte slab.

La câteva zile distanță am primit un telefon de la ea. M-a întrebat dacă poate veni să se antreneze la mine, la Academie. I-am răspuns afirmativ și acolo a început totul”, a afirmat Mouratoglou în producția Netflix, potrivit Rețeteșivedete.ro.