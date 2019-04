Povestea deținutului politic Iulius Filip, studiu de caz în SUA. „Asemenea torturi aveau loc sub supravegherea procurorului Augustin Lazar”

Cristian Terheş a afirmat, luni, pe pagina sa de socializare că torturile îndreptate contra lui Iulius Filip şi a celorlalţi deţinuti politici din închisoarea Aiud au fost crime împotriva umanităţii care sunt imprescriptibile. De asemenea, Terheş a mai spus că procurorul Augustin Lazăr a facilitat comiterea acestora de către organele de represiune ale Securităţii şi Miliţiei





„Cazul lui Iulius Filip a fost mentionat in diferite publicatii de specialitate din SUA din perioada Razboiului Rece, fiind oferit ca exemplu de represiune a dizidentei anticomuniste sub Ceausescu in anii '80.

Astfel, in publicatia "East European Reporter" (primavara-vara 1989), text citat in diferite carti ale cercetatorului Dennis Deletant, se spune despre Iulius Filip:

„Iulius Filip, unul dintre membrii fondatori ai sindicatului independent 'Libertatea' a fost arestat in 1982 dupa ce a trimis o scrisoare de sprijin sindicatului Solidaritatea din Polonia. Dupa 5 ani in inchisoare, perioada in care a fost batut, a fost eliberat dar fortat sa aleaga intre trei locuri de munca, nici unul nefiind aproape de casa sau familia sa din Cluj. A ales sa munceasca in orasul Zlatna, la cca 150km de Cluj. El si sotia sa au fost pusi sub supraveghere constanta si au aplicat pentru emigrare. In iunie 1988 s-au facut presiuni asupra lor sa-si retraga aplicatia de emigrare, insa acestia au refuzat sa si-o retraga. In iulie 1988 Filip s-a dus la Barlad in Moldova pentru a se intalni cu colegi muncitori care erau simpatizanti ai obiectivelor sindicatului 'Libertatea' insa a fost arestat la sosire si acuzat de o talharie care s-a comis in Cluj. A fost batut sever si retinut pentru 4 zile inainte de a fi eliberat. La intoarcerea sa in Cluj [Iulius Filip] a fost rearestat, de data aceasta pentru o talharie intamplata la Barlad; a fost batut din nou, de data aceasta de maiorul de Securitate Jurcut." [text tradus dupa nota de subsol de la pag. 267 din cartea 'Ceausescu and the Securitate: Coercion and Dissent in Romania, 1965-1989', scrisa de Dennis Deletant]

Torturile indreptate contra lui Iulius Filip si a celorlalti detinuti politici din inchisoare Aiud au fost crime impotriva umanitatii, care sunt imprescriptibile.

Da, procurorul Augustin Lazar nu a comis direct respectivele crime, ci, mai grav, a facilitat comiterea lor de catre organele de represiune ale Securitatii si Militiei.

In 1974, prin Decretul 212, Romania a ratificat "Pactului international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale si Pactului international cu privire la drepturile civile si politice" care, printre altele, prevedea:

"Art. 7. - Nimeni nu va fi supus torturii si nici unor pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante. În special, este interzis ca o persoana sa fie supusa, fara consimtamântul sau, unei experiente medicale sau stiintifice."

Marturiile lui Iulius Filip demonstreaza nu doar ca asemenea torturi se intamplau in inchisorile comuniste din anii '80, dar ca asemenea torturi aveau loc sub supravegherea procurorului Augustin Lazar.

In timp ce Iulius Filip e grav bolnav, ca urmare a torturilor suferite in inchisorile comuniste, si are o pensie de mizerie, Augustin Lazar, cu sprijinul Presedintelui Iohannis, se retrage din magistratura cu o pensie de zeci de mii de lei pe luna.

Noroc ca infractiunile impotriva umanitatii comise, instigate sau la complicitatea carora a participat Augustin Lazar in timp ce era procuror delegat la puscaria Aiud sunt imprescriptibile”, a postat pe Facebook, Cristian Terheş.

