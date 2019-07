Vești bune pentru elevi. Guvernul vrea să le răsplătească prezența cu bani

Unul dintre cei care au pus bazele programului de guvernare al PSD, profesorul Cristian Socol, a anunțat noi facilități pe care Guvernul le are în vedere pentru elevi.





Cristian Socol, unul dintre cei care au pus umărul la elaborarea programului de guvernare al PSD, a anunțat, duminică seara, pe contul său de Facebook că statul ar putea plăti vouchere de 10 lei pentru fiecare zi pe care un elev o petrece la școală.

Profesorul de la ASE, considerat ideologul programului de guvernare al PSD, a explicat că banii ar urma să fie încasaţi de elevii cu prezenţă integrală la şcoală în luna următoare contorizării prezenţelor:

„Plata se va face la începutul lunii următoare. În anul şcolar 2019-2020, voucherele vor fi acordate elevilor din ciclul primar, iar începând cu anul şcolar 2020-2021 şi a celor din învăţământul gimnazial”, arată postarea de pe Facebook a lui Cristian Socol.

Socol a făcut acest anunț în contextul în care profesorul universitar a postat pe reţeaua de socializare mai multe măsuri prioritare pe care guvernarea PSD-ALDE le are în vedere în semestrul al doilea al acestui an. Printre priorități se numără și creşterea punctului de pensie cu 15%, creşterea pensiei minime garantate cu 10%, creşterea salariului minim brut la 50% din câştigul salarial mediu brut, dar şi impozit zero pentru veniturile mai mici de 2.000 de lei obţinute de familiile cu copii şi impozit zero pentru veniturile medicilor de familie.

DUEL ROMANESC la Wimbledon! Cand se joaca Halep-Buzarnescu in turul 2

Pagina 1 din 1