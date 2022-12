Cristian Preda nu vede o dispută electorală între Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. „Deci nu-mi închipui. Îmi este imposibil”

Politologul Cristian Preda a susținut că dacă alegerile prezidențiale ar fi în trei zile, ar reprezenta un joc periculos pentru clasa politică. În plus, fostul membru al Parlamentului European a mai adăugat că el nu crede că va exista o dispută electorală între Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. Bărbatul a subliniat că îi este imposibil să creadă că acest lucru se va întâmpla. „Deci nu-mi închipui o campanie electorală în care să avem o dispută între Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, îmi este imposibil. Am văzut, totuşi câteva campanii electorale în ţara asta şi am şi lucrat cu unii dintre cei care au candidat”.

De asemenea, Preda a continuat prin a spune că foști candidați pentru scaunul de la Cotroceni din PSD îl împing pe Ciolacu să candideze pentru alegerile din 2024. În ceea ce privește PNL, politologul a precizat că după ce Ciucă nu va mai fi prim-ministrul României, cel mai important subiect din tabăra liberalilor va fi dacă se va continua cooperarea cu social-democrații.

Vor candida PNL și PSD împreună pentru alegerile europarlamentare?

„Nu vreau să speculez, dar probabil că tema cea mai importantă de dezbatere după ce domnul Ciucă nu va fi prim-ministru, în interiorul PNL, va fi: «Continuăm sau nu cooperarea cu PSD?». Presiunea va fi destul de mare, pentru că domnul Ciucă va pleca de la Palatul Victoria cu exact un an înainte de alegerile europene şi va fi inevitabilă întrebarea: «ce facem?»”.

În ceea ce privește o candidatură comună a PNL și PSD la alegerile europarlamentare, Cristian Preda susține că este un lucru „greu de crezut”. În plus, el a punctat că cele două partide fac parte din familii politice diferite care, la nivelul Parlamentului European, duc o luptă strânsă pentru fiecare mandat. De asemenea, dacă acest Lucru se va întâmpla, fiecare partid va trebui să explica propriului electorat de ce au ales să se alieze cu adversarul, a mai adăugat Cristian Prrda, sâmbătă, 3 decembrie, la PrimaTV.