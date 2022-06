Ce a primit Piedone la închisoare. Cine sunt „balaurii” cu care își îndeamnă fiul să lupte

Cristian Popescu Piedone, fost primar al Sectorului 5, a anunţat pe contul de socializare că primeşte foarte multe scrisori de la „românii mei deștepți și drepți, de aici din țară și din pribegia largă, mi-au scris să am răbdare și curaj”.

„Primesc scrisori, bărbate… Românii mei deștepți și drepți, de aici din țară și din pribegia largă, mi-au scris să am răbdare și curaj! Vlad, dragul meu, românii noștri îmi alină dorul de… aer, dorul de voi, dorul de oamenii mei dragi din Sector. Vlad… mi-au scris români mulți, băiatul meu!

Mi-au scris mulți români care trăiesc în Anglia! Mulți, mulți, dragule! Și din America am scrisori, și din Franța și din Italia și din Spania! Efortul lor de a-mi scrie, Vlăduț, îmi dă putere și energie și speranță! Cuvintele lor îmi sunt pansament pe suflet, tată! Le-am citit și le-am recitit și am plâns, copilul meu…Simt că n-am trăit degeaba in lumea asta alambicată, Vlad!”, scrie Cristian Popescu Piedone.

Piedone: Cu sprijinul dumneavoastră, cu dragostea pe care mi-ați trimis-o în scrisori, jur în fața lui Dumnezeu că voi reveni mai puternic!

În ceea ce-l private pe fiul său, Cristian Popescu Piedone îl sfătuiește să fie aproape de oameni şi să nu lase comunitatea să fie călcată de balauri.

„Fii tu, Vlad Popescu Piedone! Ascultă oamenii comunității și ajută-i cum poți! Transmite-le oriunde îi întâlnești că… îi iubesc și îi prețuiesc! Vlad, tată, nu lăsa comunitatea călcată de balauri! Fă imposibilul… posibil, copil bun! Eu rămân aici, în pușcărie, unde m-au aruncat!… Dumnezeu o să mă elibereze, când va decide că-i momentul. E ok! Îmi duc crucea și-n deal și-n vale…

Adresa mea este aceasta: Destinatar: Popescu Cristian Victor Piedone, Penitenciarul Rahova, Șoseaua Alexandriei nr. 154, Sectorul 5, București, cod Poștal 51527. Cu dragoste și respect, Piedone NEVINOVAT”, a scris fostul primar al sectorului 5 pe contul său de Facebook.

Piedone a fost condamnat în dosarul Colectiv

Cristian Popescu Piedone a primit o condamnare de 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Pedeapsa a fost înjumătățită de Curtea de Apel, după ce instanța de fond l-a condamnat la 8 ani și 6 luni. Judecătorii au decis schimbarea încadrării pentru fostul primar, înlăturând „consecințele deosebit de grave” ale infracțiunii pentru care a fost acuzat.

Piedone a fost condamnat pentru autorizația eliberată pentru SC Colectiv Club SRL și i s-a interzis să ocupe o funcție de conducere în cadrul unei instituții pentru o perioadă de 5 ani.