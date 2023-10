Cristian Piedone, pregătit să intre în marea cursă electorală. Unde va candida politicianul

Edilul Sectorului 5, Popescu Cristian Piedone, repus în funcție în urma unei decizii judecătorești, a declarat joi, că intră în cursa electorală pentru un nou mandat de primar.

Piedone a respins speculațiilor potrivită cărora ar ținti pentru fotoliul de edil al Capitalei. De fapt, spune primarul Sectorului 5, ar avea programe de dezvoltare pentru următorii cinci ani. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment unde elevii care au obținut nota maximă la Testele Naționale respectiv Bacalaureat au fost recompensați cu câte 10.000 de lei.

„Să terminăm cu zvonurile că Piedone candidează la Primăria Capitalei! (…) Voi rămâne la 5, am proiecte pe următorii 5 ani (…) proiecte de dezvoltare (…). În timpul campaniei electorale, eu am să plec în concediu. Până atunci am să muncesc. Eu sunt cel care încerc să fac. Dumneavoastră sunteţi cei care (…) vedeţi dacă s-a făcut sau nu s-a făcut de către administraţia mea”, a spus Cristian Popescu Piedone.