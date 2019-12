Pe pagina sa de socializare, Crisian Buşoi a postat un comentariu despre bugetul României pentru anu 2020, despre care a afirmat că „PNL are curajul să vină cu un buget al adevărului”

„Bugetul României pentru 2020 este bugetul adevărului, al curajului și al asumării. Vești bune sunt și pentru Sănătate. PNL și-a asumat guvernarea cu responsabilitate, știind foarte clar care este situația economică în țară, care este adevărul.

În ultimele luni de guvernare ale PSD s-au ”cosmetizat” toate cifrele, s-au lansat cheltuieli exagerate, s-a ascuns situația deficitului. Într-un cuvânt, social democrații au creat o realitate paralelă pentru a da impresia că țara are o situație bună.

Guvernul PNL are curajul să vină cu un buget al adevărului. Să plece de la proiecții realiste și să țină deficitul în frâu. Faptul că anul viitor vom avea la capitolul ”investiții” o cifră în jurul a 4,1% din PIB, precum și creșterea de la 60% la 63% a cotei alocate primarilor arată că acest buget este unul liberal, de dreapta, care pune accentul și pe crearea de plus valoare. După mulți ani, încurajăm investițiile, astfel încât să putem intra, din nou, într-un proces de dezvoltare.

PNL își asumă cu curaj un buget corect, un buget care va permite creșterea investițiilor, a dezvoltării proiectelor la nivel local, precum și asumarea creșterilor din domeniul pensiilor. Tăiem doar posibilitatea PSD de a-și bate joc de propunerea de buget prin lansarea unor amendamente populiste. În rest, nu tăiem nimic și nu lăsăm pe nimeni în urmă.

În Sănătate, vom avea bani în plus față de bugetul adoptat în 2019. Casa Națională de Asigurări de Sănătate primește 41 de miliarde de lei în loc de 38 de miliarde de lei.

La ultima rectificare bugetară, CNAS a primit și fondurile necesare pentru includerea în tratament a pacienților cu amiotrofie musculară spinală, care își așteptau medicamentele de câteva luni. Este vorba despre 86 de pacienți: 38 de copii și 48 de adulți, care au nevoie de terapia cu nusinersen, conform evaluărilor medicilor specialiști. Fondurile alocate de Guvernul PNL asigură, de asemenea, și continuitatea tratamentului inițiat, până în prezent, la 66 de copii cu atrofie musculară spinală.

Îi felicit pe ministrul Sănătății și pe doamna președinte a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru această realizare.

Accesul rapid al pacienților la tratament este foarte important, iar Guvernul PNL înțelege bine acest lucru. Prin modificarea protocoalelor de rambursare și de stabilire a prețului medicamentelor, accesul la noile tipuri de terapii poate fi mult îmbunătățit. Politica prețului cel mai mic, promovată cu iresponsabilitate de social – democrați, s-a dovedit nocivă pentru pacienți și sistem, ducând la dispariția de pe piață a mii de tratamente. În paralel, consider absolut necesară generalizarea contractelor cost – volum – rezultat pentru tratamentele de ultimă generație, care sunt, în general, foarte scumpe”, a scris Cristian Buşoi pe Facebook

