Fostul acționar al echipei Dinamo a dezvăluit cum se descurcă în rolul de tată, dar și cum a fost perioada de detenție şi spune că a avut norocul să aibă permisii de două ori pe ani şi aşa a putut să-şi vadă toţi copiii, inclusiv pe cei din America pe care îi are cu a doua sa soţie, Alina.

Valentina este nucleul familiei

Cristi Borcea a vorbit despre relația pe care o are cu cei 9 copii, dar şi despre actuala lui soţie, Valentina, pe care o iubeşte şi apreciază extrem de mult. Afaceristul a recunoscut că nu își mai dorește să devină tată, însă dacă soția lui vrea, el nu se opune. Borcea mai are o fată dintr-o relaţie extraconjugală.

Deşi se bucură de iubirea a nouă copii, Cristi Borcea recunoaşte că nu se implică în activităţi ce ţin de doctori şi spitale, deoarece nu suportă să vadă când se face o injecţie. Fostul acţionar dinamovist a mărturisit că prima dată când a fost la medic cu băiatul cel mare, Patrick, a leşinat.

„Am toate palierele” , a declarat Borcea şi continuă: „Meritul a fost de a le crea toate condiţiile şi a avea tot ce le trebuie. Dar meritul principal a fost al mamelor, care i-au crescut şi au stat tot timpul cu ei. Valentina iubeşte toţi copiii mei, este o femeie care mi-a redat echilibrul extraordinar de mult. Eu nu am puterea să stau cu un copil când face o injecţie, cad eu jos. Am fost cu Patrick prima dată şi am leşinat eu”, a mai povestit Borcea la emisiunea Vorbește Lumea, de la Pro TV.

„La început au fost momente grele. Nicăieri în puşcărie nu sunt condiţii bune, am avut căderi”, a declarat fostul şef de la Dinamo. Iar copiii i-au dat cea mai mare putere să treacă peste toate: „M-au ţinut tot timpul în priză…. Am făcut în cinci ani 4 copii aflat în detenţie”.

Mai mult, acesta a recunoscut că este: un tip foarte romantic, un sentimental incurabil.

Întrebat dacă îşi mai doreşte copii, Cristi Borcea a răspuns: „Deocamdată nu, dar dacă Valentina îşi mai doreşte, nu am niciun fel de probleme. Iubesc foarte mult copiii”, a spus Cristi Borcea.