Cristi Borcea, la fel de îngrijit ca soția. Valentina este în competiție cu soțul la creme și produse de îngrijire

Însă soția sa, Valentina dă cărțile pe față și spune foarte clar că folosesc aceleași produse de îngrijit și în cazul în care rămâne fără vreo cremă știe cine e vinovatul. „Nu mi-e rușine să îmi pun o mască pe față, pentru că ne punem amândoi. Folosim măscuțe. Îmi plac foarte mult fiolele mie și după fiole dacă mai aplicăm un ser sau o cremă, dar fiolele la noi sunt sfinte în casă. Dacă se termină un produs, sigur l-a terminat soțul. De obicei sunt extrem de organizată și întotdeauna dacă e aproape să se termine un produs, am grijă să fac refill-ul ca să zic așa. Amândoi folosim multe produse, am un soț foarte îngrijit”, a declarat Valentina Pelinel unei publicații online.

Pe de altă parte, fostul model internațional spune că nu a intrat în această relație datorită faptului că fostul acționar dinamovist este foarte bogat. Ba mai mult, ea a explicat la un podcast faptul că dacă vor divorța sau se vor despărți ea va rămâne doar cu bunurile de dinainte de căsătorie. „Noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu! Fiecare pleacă cu ce a venit dacă va fi să ne despărțim. Eu, când am intrat în căsătoria cu Cristi, aveam un apartament la New York. Eu voiam să plec din țară, să-mi fac o viață nouă acolo. Cel mai greu mi-a fost să aleg. Momentul acela când Cristi mi-a spus: «ori pleci la New York, ori rămâi aici cu mine sa te lupți». Nu sunt genul să plec la rău. Eu îmi doream o familie. Așa a fost să fie, mai întâi la rău și apoi la bine. Mie mi-a lipsit el, pentru că eu pe el am vrut”, a explicat Valentina.

Cristi Borcea a recunoscut: „Salonul l-am făcut pentru mine”

Invita în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Cristi Borcea a recunoscut că este un împătimit al tratamentelor de îngrijire. Mai mult, fostul acționar al clubului Dinamo a mărturisit că și-a pus botox pentru prima dată la 35 de ani:

„Dacă nu te îngrijești, când ajungi la 50 de ani… Eu am avut șansă că la 25 de ani am făcut primul salon pentru Mihaela (n.red. Mihaela Borcea, prima soție), în Dorobanți. Practic pentru mine l-am făcut. Și apoi am făcut clinica și de atunci am început cu masaje, cu tratamente faciale.

De la 30 de ani am început cu aparate, la 35 de ani am început și cu puțin botox, am combinat. Tot timpul am lăsat să nu se cunoască diferența. Dacă nu faci nimic, și dintr-odată îți schimbi înfățișarea, întinerești brusc, arată urât. Eu, am făcut așa câte puțin, să țin ritmul”, a declarat Cristi Borcea, anul trecut, în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”