Crin Antonescu are motive de mândrie. Ce face fata sa, Irina, la 20 de ani

La 20 de ani, toată lumea e a ei. Irina, fiica lui Crin Antonescu se bucură de cea mai frumoasă vârstă și își face toate poftele. Adoră vacanțele de lux, așa că n-a ratat ocazia să petreacă câteva zile într-unul din cele mai frumoase locuri din sudul Franței, la Saint Tropez, scrie retetesivedete.ro.

S-a bucurat de moment și a făcut câteva fotografii în costumul de baie care-i venea ca turnat pe trupul perfect. Și s-a hotărât și unde va petrece următoarea vacanță: pe Coasta de Azur. „M-am îndrăgostit de St. Tropez. Mi-aș dori să nu mai plec niciodată de aici. Deja plănuiesc următoarea vacanță pe Coasta de Azur”, le-a spus Irina prietenilor săi de pe Instagram. De altfel, aceștia o urmăresc zilnic și nu contenesc cu laudele la adresa tinerei.

Studentă la University of King din Anglia

Irina a absolvit Școala Britanică din București, apoi a locuit o perioadă la Bruxelles, unde mama sa vitregă Adina Vălean, este europarlamentar. Ulterior, potrivit Fanatik, fiica lui Crin Antonescu a plecat în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, unde studiază la o școală extrem de scumpă. Este vorba de University of King din Anglia, unde aceasta e studentă. Un motiv în plus să-și facă familia fericită că are un asemenea copil.

Mama Irinei, prima soție a lui Crin Antonescu s-a sinucis în 2004

În ceea ce-l privește pe Crin Antonescu acesta a fost căsătorit prima dată cu Aura. Din păcate, acesta a trăit o dramă după ce femeia și-a pus capăt zilelor în anul 2004, în urma unei depresii cauzate de o boală gravă. Din iubirea lor s-a născut Irina, pe care tatăl o adoră și căreia are grijă să nu-i lipsească nimic.

Fostul lider al PNL, Crin Antonescu s-a retras de pe scena politică și din viața publică de aproape șase ani.