Criminalul în serie de la Gilgo Beach a recunoscut că a ucis cele opt femei în Long Island. Cazul, rezolvat după aproape trei decenii
- Raluca Dan
- 9 aprilie 2026, 09:43
Rex Heuermann, criminalul în serie de la Gilgo Beach, a recunoscut miercuri că a strangulat și a dezmembrat opt femei, apoi le-a aruncat trupurile pe plajele pustii din Long Island, potrivit nypost.com.
Rex Heuermann a ucis opt femei
Arhitectul din Manhattan, Rex Heuermann, în vârstă de 62 de ani, a recunoscut că le-a ucis pe Amber Lynn Costello, Megan Waterman, Melissa Barthelemy și Maureen Brainard-Barnes, cunoscute sub numele de „Gilgo Four”, precum și pe Valerie Mack, Jessica Taylor și Sandra Costilla. De asemenea, acesta a recunoscut că a ucis-o pe Karen Vergata, a cărei crimă din 1996 nu fusese asociată anterior cu el. Heuermann, care a fost arestat în 2023, va fi condamnat pe 17 iunie.
În sala de judecată din Riverhead, Heuermann a mărturisit, de asemenea, că a dezmembrat cadavrele femeilor și le-a înfășurat în pânză de sac, ceea ce a făcut-o pe fiica sa, Victoria, să izbucnească în lacrimi.
„Va ispăși trei pedepse pe viață consecutive, fără posibilitatea eliberării condiționate”, au declarat procurorii.
Prima crimă a avut loc în noiembrie 1993
Procurorii din comitatul Suffolk au făcut publice miercuri detalii despre fiecare dintre crime. Prima crimă a avut loc în noiembrie 1993, când Heuermann a luat-o pe Amber Lynn Costello cu mașina, a strangulat-o și i-a aruncat cadavrul lângă Fish Cove Road, în Southampton, unde a fost descoperită de niște vânători doar câteva zile mai târziu.
Acesta a atacat din nou în aprilie 1996, când a aranjat o întâlnire cu Karen Vergata, a strangulat-o, apoi i-a tăiat și împrăștiat cadavrul. Picioarele victimei au fost găsite pe plaja Blue Point mai târziu în aceeași lună. Mama în vârstă de 34 de ani a fost identificată doar ca Jane Doe nr. 7 până când un test ADN i-a dezvăluit numele adevărat în 2023.
Următoarea victimă a lui Heuermann a fost Valerie Mack, care a dispărut între septembrie și noiembrie 2000. Procurorii au afirmat că ucigașul i-a dezmembrat cadavrul și a aruncat rămășițele pe plaja Gilgo și într-o zonă împădurită din Manorville. Cadavrul ei a fost găsit în timpul unei operațiuni de căutare a poliției în Gilgo, în 2011.
În iulie 2003, arhitectul a strangulat-o pe Jessica Taylor, mutilând din nou cadavrul și folosind aceleași două locuri de aruncare a rămășițelor, pe plaja Gilgo și în Manorville, unde a fost găsită în 2011.
Crimele au continuat și în anii următori
Heuermann a folosit un telefon cu cartelă preplătită pentru a stabili o întâlnire cu următoarea victimă, Maureen Brainard-Barnes, în iulie 2007. Procurorii au declarat că trupul a fost „fixat” cu trei curele și abandonat pe plaja Gilgo, unde a fost găsit în decembrie 2010. În iulie 2009, el a folosit un alt telefon cu cartelă preplătită pentru a aranja o întâlnire cu Melissa Barthelemy, strangulând-o până la moarte, înfășurându-i cadavrul cu bandă adezivă și pânză de sac și aruncându-l pe plaja Gilgo.
Megan Waterman a devenit a șaptea victimă în iunie 2010, când Heuermann a luat-o de la un hotel Holiday Inn din Hauppauge, a ucis-o și a abandonat-o pe plaja Gilgo, legată cu sfoară și înfășurată în pânză de sac. Cadavrul victimei a fost găsit șase luni mai târziu.
Amber Lynn Costello a fost ultima victimă a criminalului în serie. El a luat-o din West Babylon în septembrie 2010, iar ulterior i-a abandonat cadavrul, înfășurat tot în bandă adezivă și pânză de sac, pe plaja Gilgo, unde a fost găsită în partea de nord a Ocean Parkway în luna decembrie a acelui an, au declarat procurorii.
Rex Heuermann a fost arestat în 2023
Crimele au rămas un mister până în 2022, când polițiștii din comitatul Suffolk au redeschis cazul și l-au arestat pe Heuermann în fața biroului său din Manhattan în 2023. De la arestarea sa, au ieșit la iveală detalii îngrozitoare.
Procurorii au afirmat că el a ucis toate femeile în subsolul casei sale, care pare să fie într-o stare deplorabilă în comparație cu celelalte case din cartierul Nassau. Familia sa, inclusiv soția sa, a susținut că nu avea habar de ceea ce Heuermann ar fi făcut în timpul său liber.
