Acestia au sediu, de 19 ani, și în Capitală si analizează fiecare omor care are loc în țară. Concluzia la care au ajuns e surprinzătoare, atât pentru români, cât și pentru europeni.

Biroul Federal de Investigații (Federal Bureau of Investigation, FBI) este o agenție federală de investigații a crimelor, aparținând Departamentului de Justiție al Statelor Unite. FBI are sediul în Washington DC și are 56 de birouri pe întreg teritoriul SUA, peste 400 de agenții rezidente în orașe și orășele mai mici și mai mult de 50 de birouri internaționale. Din august 2000, FBI are un birou și în România.

Agenții FBI au datoria de a aduna informații și de a realizat statistici în privința incidentelor ieșite din comun în țara noastră, iar ultimele lor rapoarte ne fac să părem supereroi printre vecinii europeni. Un agent al FBI a povestit unei surse EVZ că „București este una dintre cele mai sigure capitale ale lumii, aceasta având sub 40 de omoruri anual, toate sau cu peste 95% autor cunoscut!”

FBI laudă acțiunile de investigații criminalistice ale românilor, axându-se pe faptul că nu numărul de crime este ceea ce trebuie să impresioneze, ci faptul că autorul este prins la scurt timp după comiterea faptei.

Totodată, nu putem vorbi despre aceleași laude și în cazul orașelor din țară. Dosarul Caracal se află și el pe masa Biroului Federal de Investigații după ce s-a vehiculat în spațiul public faptul că mai multe grupuri de traficanți de carne vie au furnizat prostituate americanilor din baza militară de la Deveselu.

Mexic, număr record la crime!

Nu mai puțin de 33.341 de omucideri au fost înregistrate în Mexic, în 2018. Acesta este cel mai mare număr de omoruri comise în ultimii 20 de ani, de la începutul realizării statisticilor pe această temă.

