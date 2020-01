Doi dintre aceştia, în vârstă de 19 ani, sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de omor şi lovire sau alte violenţe, iar cel de-al treilea, de 21 de ani, pentru omor.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Serviciul Omoruri din Poliţia Capitalei, precizează sursa citată.

Un bărbat de 64 de ani, având leziuni la cap, a fost găsit mort miercuri noaptea în locuinţa sa din Sectorul 4 al Capitalei Surse judiciare au dezvăluit că acesta ar fi fost ucis de niște chiriași, conflictu-l pornind de la faptul că acesta le ceruse mai mulți bani pe chirie.

”Bărbatul ăsta e Dincă doi”

Vecinii bărbatului au povestit că în imobilul respectiv stăteau mai mulți chiriași, câte 20 pe lună, și că respectiva casă i-ar fi aparținut unei femei pe care nu au mai văzut-o de trei ani.

”Credeam că aţi venit să întrebaţi de o femeie pe care nu am mai văzut-o de trei ani de zile. Ultima dată am văzut-o fiind târâtă de el, ea cerea medicamente, el ţipa la ea. De atunci nu am mai văzut-o. Dar mirosea îngrozitor a afumat, câteva săptămâni a mirosit aşa. Bărbatul ăsta e Dincă doi. I se spune Colonelul. Sunt foarte mulţi chiriaşi pe aici, vreo 20 de inşi pe lună. Nu rezistă niciunul mai mult de o săptămână”, a declarat unul dintre vecini pentru Antena 3.

Un alt vecin a povestit că a sărit în apărarea bărbatului de 64 de ani, însă nu a reușit să-l salveze.

