Crima a avut loc în seara zilei de 11 iunie 2018, pe o stradă din Cancun. Marcu fusese condamnat la închisoare, în 2014 și fugise în Mexic după ce l-a înjunghiat pe un craiovean. După crima din Cancun, cercetările au condus la Florian Tudor, zis „Rechinul”, liderul uneia dintre cele mai vaste rețele de trafic de persoane și de clonare de carduri. Pentru destructurarea ei, FBI și Poliția mexicană au apelat la DIICOT și Poliția Română care au efectuat, ieri, 14 percheziții domiciliare în Craiova, București și în localitățile Salcia și Argetoaia din județul Dolj.

Florian Tudor se mutase în Cancun, încă din 2012, unde a înființat mai multe so cietăți, unele specializate în achi ziționarea și montarea de bancomate. Infractorii români montau sisteme de copiere a cardurilor în destinații turistice populare, precum Cancun, Cozumel, Playa del Carmen și Tulum. După copierea datelor, banii erau scoși din alte state, precum S.U.A., India, Paraguay, Indonezia etc. Pentru a ține sub control operațiunea, din anul 2015, „Rechinul” a apelat la grupări de criminalitate organizată, în special din Craiova și Bucureşti de unde a „recrutat” bătăuși violenți.

Rețea în toată America de Nord

FBI a luat urma infractorilor în Mexic în 2018, după ce Sorinel Constantin Marcu, considerat, până atunci om de încredere și bodyguard al lui Florian Tudor, s-a certat cu fostul său șef și făcuse o înțelegere cu FBI. Tudor i-a amenințat familia lui Marcu și a încercat îl lichideze, mai întâi, pe 2 aprilie 2018, atunci când fostul bodyguard a fost înjunghiat pe stradă. În iunie, Marcu a fost împușcat de garda de corp a lui Tudor. „Rechinul” a fost arestat, pe 31 martie 2019, în Cancun, alături de mâna sa dreaptă, Cosmin Nicolae. Rețeaua interlopului român, spun jurnaliștii mexicani, instalase dispozitive de copiere a cardurilor în toată America de Nord.

