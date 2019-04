Crimă șocantă de Florii. Un fost învățător și-a ucis vecinul. Motivul halucinant pentru care i-a zdrobit capul cu sapa

Tragedie de Florii. În duminica care simbolizează intrarea Domnului în Ierusalim, un fost învățător, din județul Arad, a curmat viața vecinului său, de 74 de ani, cu un par și o sapă.





De Florii, sărbătoare premergătoare Paștelui ortodox, comunitatea din localitatea Cuvin, județul Arad a fost șocată de gestul necugetat al unui fost învățător din sat. Omul, în vârstă de 65 de ani, era supărat din cauza faptului că găinile și câinii victimei intrau, printr-o gaură în gard, în grădina în care el cultivase legume, distrugându-i munca.

Conflictul dintre cei doi vecini, care locuiau unul lângă celălalt era mai vechi. Fostul învățător locuia alături de fratele său, iar victima locuia împreună cu soția sa, transmite aradon.ro. Duminică dimineața, cei doi mândoi se aflau în grădină și începuseră să se certe din cauza găinilor și câinilor care treceau prin gard. Orbit de furie, fostul învățător și-a lovit vecinul în cap de mai multe ori cu un par și, se pare, și cu o sapă. Loviturile i-au fost fatale bărbatului de 74 de ani, acesta decedând pe loc. Loviturile au fost atât de puternice încât bucăți din capul septuagenarului au fost împrăștiate prin grădină. Soția victimei a auzit tot incidentul: „Când am ieșit din casă am văzut că era jos și îi dădea în cap și mi-a spus: <>. Am auzit când i-a pocnit capul. Am fugit la vecini să spune la Poliție, la Ambulanță”.

Despre fostul învățător, anchetatorii au precizat că are probleme psihice. El este cercetat către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad pentru fapta omor.

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Arad, împreună cu un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad au efectuat cercetările la fața locului.

„Am fost sesizați că în comuna Ghioroc există o victimă cu foarte multe lovituri. Se pare că autorul faptei este o persoană luată în evidențe cu boli psihice. Victima prezintă pe întreaga suprafață a corpului o multitudine de lovituri. Inițial, noi am găsit doar un par, dar se pare că loviturile au fost produse și cu un obiect tăietor. Efectuăm cercetări în cauză. Am efectuat cercetarea la fața locului, iar urmărirea penală va continua pentru omor prin cruzimi”, a declarat Pavel Palcu, procuror criminalist în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad. Autorul omorului a fost reținut.

