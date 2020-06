Militarul Italian Francesco Borgheresi a mărturisit în fața anchetatorilor că și-a omorât iubita, o româncă de 44 de ani, Mihaela Apostolides, din cauză că nu mai suporta certurile cu ea. El a împușcat-o cu patru focuri de armă în parcararea unui supermarket din orașul Cuneo, Italia, după care a sunat la poliție.

„După ce am apăsat pe trăgaci, mi-a spus «te iubesc», dar nu m-am mai putut opri!”, a mărturisit Francesco Borgheresi, potrivit presei italiene.

Autopsia asupra corpului neînsuflețit al Mihaelei Apostolides a confirmat că femeia a murit din cauza gloanțelor pe care le-a primit în piept și care au fost trase de Borgheresi. Potrivit presei italiene, două dintre gloanţe au nimerit-o în piept, în timp ce un altul a ricoșat şi l-a rănit pe criminal la mâna stângă.

În după amiaza de 22 mai, vineri, cei doi au mers la cumpărături la un supermarket și s-au luat la ceartă. O cameră de supraveghere amplasată în zonă i-a surprins în timp ce ieșeau cu două sacoșe. În parcare, au rămas în mașina lui Borgheresi, un Fiata Panda 4×4, și s-au certat vreme de aproximativ 40 de minute, timp în care au fumat mai multe țigări.

La un moment dat, bărnatul a scos pistolul și a tras de patru ori, două dintre gloanţe nimerind-o în piept pe Mihaela Apostolides, în vreme ce un altul a ricoșat în mâna italianului. Femeia a murit pe scaunul pasagerului.

După ce și-a împușcat iubita, Francesco Borgheresi a sunat la poliție și a așteptat sosirea agenților în mașină, lângă cadavrul victimei.

„Sunt aici, în parcare, gata să fiu arestat. Am înnebunit, am ucis o femeie. Am două arme cu mine. Veniți să mă luați, nu mai resist”, a spus bărbatul.

La audieri, a povestit că a omorât-o pe Mihaela Apostolides din gelozie și pentru că nu mai suporta certurile cu ea. Militarul avea suspiciuni că femeia l-ar fi înșelat cu un bărbat în vârstă de 50 de ani din orașul în care domicilia.

„Ne-am certat, ea mi-a cerut mulți bani, chiar și în perioada carantinei. Și a fost și cu alții, știu. Nu am mai putut să rezist și mi-am pierdut mințile”, a spus italianul în fața anchetatorilor.

Bărbatul se află închis în Penitenciarul din Cerialdo, iar anchetatorii vor să stabilească dacă a comis crima cu premeditare sau dacă a fost rezultatul unui impuls de moment.