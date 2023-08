Două persoane și-au pierdut viața în timpul exploziilor de sâmbătă seara, de la Crevedia. Cei doi erau soți și soție. Băiatul cuplului a povestit cum s-au petrecut ultimele momente din viața părinților săi. El a descris dezastrul prin ochii unei persoane care își căuta mama.

Oana și Sorin sunt copiii celor doi soți morți în timpul exploziei de la Crevedia. Aceștia și copiii lor își plâng părinții plecați mult prea devreme din această lume și spun să sunt sfâșiați de durere.

Sorin a fost cel care a avut puterea să povestească ultimele momente din viața părinților săi. În cadrul unui interviu televizat, el a spus că mama sa era acasă atunci când s-a produs prima explozie. A sunat-o pe fiica sa și-a povestit ce se întâmplă, iar aceasta a îndemnat-o să intre în casă. Femeia nu a mai avut timp să facă nimic, fiind victima exploziilor. A ars în proporție de 96%, însă a mai avut puterea să se ducă singură la o ambulanță.

Fiul victimelor exploziilor de la stația GPL a povestit că a încercat să ajungă cât mai repede acasă. Drumul era deja blocat și a fost nevoit să meargă cu mașina pe câmp. Pe drum s-a întâlnit și cu tatăl său, care i-a zis că nu știe nimic e mama lui. Din nefericire, tatăl a ajuns primul la targa pe care se afla Florica. Când și-a văzut soția arsă în proporție de 96%, a căzut lângă ea.

„Am luat-o repede cu mașina, nu am putut să o iau pe drum pentru că domnii polițiști blocaseră traficul. Am luat-o pe câmp, pe câmp am dat de un vecin ars și el în proporție de 90%. M-am întâlnit cu tata și mi-a zis că nu știe de mama nimic.

Am început să o căutăm prin casă nu era. Am ajuns la colț, tata deja ajunsese înaintea mea, a văzut-o pe targă, jos acolo, arsă și a căzut și el lângă ea”, a mai povestit bărbatul.