Creștere ușoară e valorilor termice în Republica Moldova la început de săptămână

Prima zi de weekend aduce o creștere a valorilor termice în centrul teritoriului și în sud, comparativ cu cele consemnate în intervalul anterior, conform meteorologilor. Maximele de sâmbătă vor oscila între 0 și 8 grade Celsius, cu o minimă de -2 grade Celsius în timpul nopții. Cerul va fi înnorat în toate zonele, excepție va face sudul, unde Soarele va domina. Vântul va sufla fără intensitate, nu sunt anunțate precipitații.

Se vor înregistra 0 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 2 grade la Bălți, 3 grade la Chișinău, 4 grade Celsius la Ștefan-Vodă și 8 grade la Cahul. Mâine, se răcește, maximele nu vor depăși nivelul de -1 grad până la 4 grade Celsius. Sunt anunțate ninsori în nord și ploi în partra de sud a țării.

În România, azi, temperaturile din timpul zilei vor fi în scădere față de intervalul anterior în regiunile intracarpatice, dar în continuare în toată țara se vor situa peste mediile climatologic specifice datei.

Cerul va prezenta înnorări și temporar vor fi precipitații slabe, îndeosebi în jumătatea nordică a țării.

Acestea vor fi sub formă de ploaie, iar în special din a doua parte a nopții, în estul Transilvaniei, în nordul și centrul Moldovei, precum și în zona subcarpatică a acestei regiuni vor fi precipitații mixte și izolat se va depune polei, conform ANM.

La munte, ziua vor fi predominant ploi, iar noaptea vor fi precipitații mixte și la altitudini mari ninsori. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în a doua parte a intervalului, local în sud-vest, cu viteze la rafală în general de 40…45 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 2 și 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 4 grade Celsius. Pe arii restrânse, în zonele joase de relief, îndeosebi din sudul și estul țării, va fi ceață, au mai anunțat meteorologii.