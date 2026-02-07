Vremea

Creștere ușoară e valorilor termice în Republica Moldova la început de săptămână

Comentează știrea
Creștere ușoară e valorilor termice în Republica Moldova la început de săptămânăVremea. Sursa foto. Pixabay
Din cuprinsul articolului

Prima zi de weekend aduce o creștere a valorilor termice în centrul teritoriului și în sud, comparativ cu cele consemnate în intervalul anterior, conform meteorologilor. Maximele de sâmbătă vor oscila între 0 și 8 grade Celsius, cu o minimă de -2 grade Celsius în timpul nopții. Cerul va fi înnorat în toate zonele, excepție va face sudul, unde Soarele va domina. Vântul va sufla fără intensitate, nu sunt anunțate precipitații.

Ce temperaturi sunt anunțate azi, 7 februarie, în Republica Moldova

Se vor înregistra 0 grade Celsius la Briceni și la Rîbnița, vor fi 2 grade la Bălți, 3 grade la Chișinău, 4 grade Celsius la Ștefan-Vodă și 8 grade la Cahul. Mâine, se răcește, maximele nu vor depăși nivelul de -1 grad până la 4 grade Celsius. Sunt anunțate ninsori în nord și ploi în partra de sud a țării.

În România, azi, temperaturile din  timpul zilei vor fi în scădere față de intervalul anterior în regiunile intracarpatice, dar în continuare în toată țara se vor situa peste mediile climatologic specifice datei.

Vremea

Vremea. Sursă foto: Pixabay

Cum va fi vremea în România

Cerul va prezenta înnorări și temporar vor fi precipitații slabe, îndeosebi în jumătatea nordică a țării.

Capcana joburilor work from home. Mii de români înșelați de oferte fantomă
Capcana joburilor work from home. Mii de români înșelați de oferte fantomă
Alexandru Găină. Palmaresul unui infractor periculos, de la 19 ani la 51, scăpat mereu de pușcărie de tatăl general
Alexandru Găină. Palmaresul unui infractor periculos, de la 19 ani la 51, scăpat mereu de pușcărie de tatăl general

Acestea vor fi sub formă de ploaie, iar în special din a doua parte a nopții, în estul Transilvaniei, în nordul și centrul Moldovei, precum și în zona subcarpatică a acestei regiuni vor fi precipitații mixte și izolat se va depune polei, conform ANM.

Valorile termice de sâmbătă

La munte, ziua vor fi predominant ploi, iar noaptea vor fi precipitații mixte și la altitudini mari ninsori. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări în a doua parte a intervalului, local în sud-vest, cu viteze la rafală în general de 40…45 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 2 și 12 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -3 și 4 grade Celsius. Pe arii restrânse, în zonele joase de relief, îndeosebi din sudul și estul țării, va fi ceață, au mai anunțat meteorologii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:37 - Capcana joburilor work from home. Mii de români înșelați de oferte fantomă
08:30 - Banii publici în fotbal. Primării sunt în colaps, dar 50 de milioane de euro pleacă anual ca subvenții în SuperLiga
08:19 - Alexandru Găină. Palmaresul unui infractor periculos, de la 19 ani la 51, scăpat mereu de pușcărie de tatăl general
08:11 - Meta testează o nouă aplicație, asemănătoare cu TikTok. Conținutul, generat de AI
08:01 - Cât costă o vacanță în România. Prețurile sunt mai mici decât în alte țări
07:55 - Ilie Bolojan, acuzat că amplifică tensiunile din coaliție. Crin Antonescu: Se manifestă ca un veritabil USR-ist

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale