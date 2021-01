Creștere numărul victimele de la Matei Balș. În privința relației pe care o are cu pe care o are premierul Florin Cîţu , el spune că aceasta este „una cât se poate de deschisă”. Fiecare reproșează ce are de reproșat. El a precizat că nici premierul, nici preşedintele Klaus Iohannis nu i-au solicitat demisia după incendiul de la Institutul „Matei Balş”.

Colaborarea cu premierul este una deschisă, în opinia lui Voiculescu

„Ne reproşăm în faţă ce avem de reproşat şi lucrăm împreună în fiecare zi. Nu am avut până acum să ne reproşăm lucruri, dar atunci când avem ceva de discutat discutăm cât se poate de deschis. Cred că este singura formă de colaborare care poate să ducă lucrurile mai departe şi mă bucur să spun că în guvernul ăsta, până în acest moment, avem tipul ăsta de colaborare cu toţi miniştrii, nu numai cu domnul Cîţu”, a precizat Vlad Voiculescu la Prima TV.

Tot mai multe voci îi solicită ministrului Sănătății demisia

Pe lângă parlamentarii AUR și miile de oameni care au ieșit în stradă cerându-i demisia, Voiculescu primește o lovitură de unde se aștepta mai puțin. Deputatul Emanuel Ungureanu de la USR îl amenință pe ministrul PLUS de la Sănătate cu demiterea.

Vlad Voiculescu, un economist cu studii controversate, este ministrul al Sănătății, un post greu, căruia nu îi face față. Cu toate acestea se ține de scaun și nu vrea să demisioneze în pofida tuturor avertismentelor.

A șaptea victimă a incendiului de la Matei Balș

Creștere numărul victimele de la Matei Balș. O femeie de 67 de ani care a fost transferată în alt pavilion din spital este a șaptea victimă a incendiului de la Matei Balș.

Un incendiu a izbucnit în vineri dimineaţă într-un corp de clădire al spitalului Matei Balş.

Iniţial, autorităţile au anunţat trei victime, iar un pacient în stare gravă a fost intubat, dar a murit şi el. O altă victimă a fost descoperită mai târziu, la locul incendiului. Sâmbătă în urma unei bâlbe a Ministerului sănătății a fost anunțată cea de-a șasea victimă.