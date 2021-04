Banca Națională a României (BNR) a anunțat cursul pentru ziua de marți, 13 aprilie. Cotațiile principalelor monede în raport cu leul arată astfel:

euro: 4.9225 lei

dolarul american: 4.1367 lei

francul elvețian: 4.4720 lei

lira sterlină: 5.6963 lei

Moneda europeană a atins cea mai mare valoare din istorie în faţa monedei naționale la data de 31 martie 2021: 4,9251 lei. Au fost trei şedinţe consecutive de recorduri în faţa leului, care s-a depreciat vizibil (29 martie – 4,8972 lei/euro, 30 martie – 4,9156 lei/euro, 31 martie – 4,9251 lei/euro). Față de ziua precedentă, luni 12 aprilie, euro a crescut nesemnificativ, cu 0.04%, ajungând la valoarea de 4.9225 de lei.

Dolarul american a suferit o ușoară apreciere, marți, în raport cu moneda națională

Pe de altă parte, dolarul american s-a apreciat, marți, cu un procent de 0.08%, ajungând la valoarea de 4.1367 de lei. În scădere față de moneda națională este francul elvețian, care a ajuns la valoare de valoarea de 4,4720 de lei. Astăzi a fost anunțată și valoare gramului de aur, care ajunge la un total de 229,6754 de lei.

Altfel, indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scăzut marţi de la 1,62% la 1,61%, conform datelor publicate de reprezentanții Băncii Naționale a României (BNR). Același lucru s-a întâmplat și cu Indicele ROBOR la 6 luni, care a coborât de la valoarea de 1,69% la cea de 1,68%.

Decizii foarte importante pentru români, luate de către membrii Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale

Membrii Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României au hotărât să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,25 la sută pe an. Decizia a fost luată în timpul ședinței ce a avut loc la data de 15 martie anul curent. BNR a mai decis și menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 0,75 la sută pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare (Lombard) la valoarea de1,75 la sută pe an