Cresc temperaturile în Republica Moldova, apare și Soarele în unele zone ale țării

Vremea în Republica Moldova urmează să fie marcată, azi, de o ușoară creștere a temperaturilor, după cum au anunțat specialiștii meteo. Maximele de duminică vor ajunge la nivelul de 15 - 17 grade Celsius, mercurul din termometre va coborî pe timp de noapte până la 8 grade Celsius.

Va fi cer senin pe tot parcursul zilei în sudul și sud-estul țării, în rest, norii vor domina restul teritoriului, dar nu sunt șanse de apariție a ploilor. Vântul va sulfa cu unele intensificări pe alocuri în nord și nord-est. Vor fi câte 15 grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, se vor înregistra 16 grade Celsius la Ștefan-Vodă și câte 17 grade la Cahul și la Chișinău.

Mâine, revin ploile în toată țara, cerul va fi înnorat toată ziua, maximele vor atinge nivelul de 11 - 17 grade Celsius.

Azi, în România, în regiunile vestice și nord-vestice, vremea va fi deosebit de rece pentru prima decadă a lunii octombrie, cerul va fi mai mult noros și va ploua pe arii extinse, conform meteorologilor.

În restul teritoriului, dar mai ales în sud și în est, valorile termice vor fi în creștere față de zilele precedente și se vor apropia de normele perioadei. Cerul se va înnora treptat începând din orele după-amiezii și pe arii relativ extinse va ploua mai ales noaptea. Pe spații mici, îndeosebi în sud-vest, cantitățile de apă vor fi mai însemnate.

La munte, la altitudini foarte mari, trecător vor fi ninsori sau lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană, cu rafale de 60…80 km/h pe creste, local în sud-est (viteze de 45…50 km/h) și cu totul izolat și trecător în rest.

Temperaturile maxime ale zilei se vor încadra între 10 și 11 grade Celsius în nord-vest și 21 de grade Celsius în sud și sud-est. De asemenea, cele minime vor fi cuprinse în marea lor majoritate între 3 și 10 grade. Se va semnala ceață – izolat în primele ore ale zilei și local în a doua parte a nopții, în special în vestul teritoriului.